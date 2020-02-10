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Автор Ирина Гусакова

Самое смертоносное средневековое оружие

Силовые структуры

Когда мы представляем себе средневековые сражения, то прежде всего вспоминаем рыцарей, вооруженных мечами и копьями.

Это оружие, конечно же, применялось в битвах в те времена, но имелось и много другого вооружения, с помощью которого люди протыкали, разрезали и калечили тех, кого считали своими противниками.

Использование того или иного оружия зависело от его эффективности, простоты использования и стоимости.

Специалисты, изучающие средневековые сражения и оружие, утверждают, что совершенно необязательно было пробивать металлическую броню.

Сила удара была такой, что даже если броня оставалась целой, ломались кости и повреждались внутренние органы. Оружию требовалось не столько убить врага, сколько вывести его из строя тем или иным способом.

Меч

Меч был самым главным оружием средневековых воинов.

Быстрое оружие, которое могло наносить как колющие, так и режущие ранения, меч был едва ли не самым эффективным.

Развитие кузнечного дела привело к появлению различных видов мечей и возникновению боевого искусства владения ими. Опытные мечники был известными персонами. Появлялись целые школы и учебники боя, такие как написанный Фиоре де Либери «Цветок битвы», изданный в 1408 году.

  • Меч позволял надеяться, что умение и опыт дадут преимущество воину.
  • Меч также являлся и статусным оружием, которое легко было демонстрировать как на поле боя, так и в мирной обстановке.

Копье было, конечно же, оружием несущегося галопом всадника. Вся сила коня и человека, сошедшаяся на острие копья, причиняла невероятные разрушения. Но чаще всего копье оказывалось одноразовым оружием, разрушаясь после столкновения. Оно было смертоносным, но малоэффективным в битве, так как использовать его было разумнее всего только одним рыцарем против другого.

Мечи были широко распространены, но короткие копья чаще всего были оружием пехоты.

Копья было дешевле изготавливать, а используемые хорошо обученными солдатами, они оказывались не только смертоносными, но и неплохо противостояли атакам кавалерии. Топоры и секиры нередко использовались наравне с мечами. Чуть менее популярной была булава, но удары, наносимые ею, были не менее смертоносны, свидетельством чему служит множество проломленных черепов, обнаруживаемых на полях древних битв.

Луки и арбалеты

Нередко одной из задач копейщиков на поле боя была защита лучников.

Имелось три типа метающего стрелы ручного вооружения:

  • прямой лук,
  • изогнутый лук (который без тетивы изгибается в сторону от держащего его человека)
  • арбалет.

Даже стрела из длинного лука или арбалета далеко не всегда пробивала металлическую броню. Но удара было достаточно для того, чтобы серьезно травмировать воина, вывести его из строя и ослабить мораль.

Кинжалы

Целью средневекового оружия было, прежде всего, вывести врага из строя, а не убивать его. За пленников, особенно высокопоставленных, можно было впоследствии получить солидный выкуп. В том случае, если требовалось убить кого-либо, в дело вступали кинжалы. Обычно их использовали именно для того, чтобы убить обездвиженного или раненого противника.

Большая часть средневековых военных конфликтов решалась посредством осад.

В ходе осадных мероприятий использовался многообразный арсенал различных приспособлений, но самыми популярными были требушеты.

Отправляя на вражеские стены огромные камни, требушет мог произвести чудовищные разрушения. К 13 веку появились требушеты с противовесами, что увеличило вес метаемых снарядов и дальность действия оружия.

В июле 1304 года гарнизон замка Стерлинг сдался королю Эдуарду I, не желая столкнуться с его «Боевым Волком» - гигантским требушетом с противовесом.

Темы меч лук кинжал арбалет
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