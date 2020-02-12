В 331 г. до н.э. состоялась решающая битва возле деревни Гавгамела между македонянами и персами, между двумя великими царями и полководцами - Дарием и Александром Македонским, в которой победила армия Александра, а сам он получил власть над всем персидским царством.
Весной 331 г. до н.э. Александр со своим войском предпринял поход против армии персидского царя Дария, для чего перешел реки Ефрат и Тигр и остановился против лагеря персов в Месопотамии, на равнине возле селения Гавгамела.
Дарий, понимая, что для сохранения власти ему необходимо обязательно встретиться с Александром в решающем бою, основательно подготовился к битве. Он усилил армию воинами союзных и подчиненных Персии государств, так что
Македонская армия была намного меньше по численности - всего 50 тыс. воинов, но по вооружению, методам ведения боя и боевому настрою не уступала персам.
Александр прекрасно понимал своих солдат, всегда возглавлял в бою конный отряд. Поэтому после тяжелого перехода перед тем, как приблизиться к лагерю противника дал своей армии 4 дня отдыха.
После того македонское войско вышло на равнину, где стоял Дарий.
Но и тут Александр не спешил вступать в бой, а отложить атаку до завтрашнего дня, преследую две цели.
Действительно Дарий и его солдаты не спалди всю ночь, ожидая атаки, а Александр тем временем сориентировался а местности.
Утром армия македонцев выстроилась на равнине напротив лагеря персов в боевом порядке. Центр занимала фаланга гоплитов, на правоим фланге под командованием самого Александра находилась македонская конница, а на левом фланге - греческие солдаты и конные воины из Фессалии. Безопасность флангов обеспечивала легкая пехота. В резерве Александр оставил всего порядка 8 тс. гипаспистов, вооруженных копьями и дротиками и прикрывавшихся щитами.
Дарий вышел навстречу врагу всеми своими силами, построенными в 2 шеренги. В первой находилась основная сила - пехота, во второй - резерв. На фланги Дарий поместил конницу, боевые колесницы и слонов.
План Александра состоял в том, чтобы не дать персам окружить свою армию и ударить ей в тыл. В то же время он решил атаковать своей конницей, поддерживаемой фалангой гоплитов левый фланг персов, разрезать их силы и уничтожить части персидской армии по отдельности.
Дарий начал атаку с того, что послал вперед боевые колесницы и отряд боевых слонов. Но легкие пехотинцы легко справились с этим сегментом персидской армии. Они убивали возниц и вожаков, останавливали лошадей, наносили слонам раны, которые заставляли животных повернуть назад, круша все на своем пути.
Дарий послал на врага свою пехоту, и та оторвалась от своего левого фланга. Тогда на фланг двинулась конница во граве с самим Александром, а за ним пошла фаланга, вооруженная копьями. Гоплиты вбили клин межу центром и флангом, а конница македонян сокрушила их главные силы.
Персы побежали, причем сам Дарий оказался во главе отступавших.
В результате этой победы армия персов была разбита, и Александр Македонский подчинил себе всю Персию.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.