Александр против Дария. Сражение при Гавгамелах

В 331 г. до н.э. состоялась решающая битва возле деревни Гавгамела между македонянами и персами, между двумя великими царями и полководцами - Дарием и Александром Македонским, в которой победила армия Александра, а сам он получил власть над всем персидским царством.

Перед битвой

Весной 331 г. до н.э. Александр со своим войском предпринял поход против армии персидского царя Дария, для чего перешел реки Ефрат и Тигр и остановился против лагеря персов в Месопотамии, на равнине возле селения Гавгамела.

Дарий, понимая, что для сохранения власти ему необходимо обязательно встретиться с Александром в решающем бою, основательно подготовился к битве. Он усилил армию воинами союзных и подчиненных Персии государств, так что

численность его войска составляла 100 тыс. пехотинцев и 40 тыс. конницы

у персов имелись боевые колесницы и отряд боевых слонов.

Македонская армия была намного меньше по численности - всего 50 тыс. воинов, но по вооружению, методам ведения боя и боевому настрою не уступала персам.

Александр прекрасно понимал своих солдат, всегда возглавлял в бою конный отряд. Поэтому после тяжелого перехода перед тем, как приблизиться к лагерю противника дал своей армии 4 дня отдыха.

После того македонское войско вышло на равнину, где стоял Дарий.

Но и тут Александр не спешил вступать в бой, а отложить атаку до завтрашнего дня, преследую две цели.

Во-первых, он хотел ночью провести глубокую разведку местности,

во-вторых, подержать вражеского военачальника в напряжении

Действительно Дарий и его солдаты не спалди всю ночь, ожидая атаки, а Александр тем временем сориентировался а местности.

Утром армия македонцев выстроилась на равнине напротив лагеря персов в боевом порядке. Центр занимала фаланга гоплитов, на правоим фланге под командованием самого Александра находилась македонская конница, а на левом фланге - греческие солдаты и конные воины из Фессалии. Безопасность флангов обеспечивала легкая пехота. В резерве Александр оставил всего порядка 8 тс. гипаспистов, вооруженных копьями и дротиками и прикрывавшихся щитами.

Дарий вышел навстречу врагу всеми своими силами, построенными в 2 шеренги. В первой находилась основная сила - пехота, во второй - резерв. На фланги Дарий поместил конницу, боевые колесницы и слонов.

План Александра состоял в том, чтобы не дать персам окружить свою армию и ударить ей в тыл. В то же время он решил атаковать своей конницей, поддерживаемой фалангой гоплитов левый фланг персов, разрезать их силы и уничтожить части персидской армии по отдельности.

Битва

Дарий начал атаку с того, что послал вперед боевые колесницы и отряд боевых слонов. Но легкие пехотинцы легко справились с этим сегментом персидской армии. Они убивали возниц и вожаков, останавливали лошадей, наносили слонам раны, которые заставляли животных повернуть назад, круша все на своем пути.

Дарий послал на врага свою пехоту, и та оторвалась от своего левого фланга. Тогда на фланг двинулась конница во граве с самим Александром, а за ним пошла фаланга, вооруженная копьями. Гоплиты вбили клин межу центром и флангом, а конница македонян сокрушила их главные силы.

Персы побежали, причем сам Дарий оказался во главе отступавших.