Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Сергей Сет

Александр против Дария. Сражение при Гавгамелах

Силовые структуры

 В 331 г. до н.э. состоялась решающая битва возле деревни Гавгамела между македонянами и персами, между двумя великими царями и полководцами - Дарием и Александром Македонским, в которой победила армия Александра, а сам он получил власть над всем персидским царством.

Перед битвой

Весной 331 г. до н.э. Александр со своим войском предпринял поход против армии персидского царя Дария, для чего перешел реки Ефрат и Тигр и остановился против лагеря персов в Месопотамии, на равнине возле селения Гавгамела.

Дарий, понимая, что для сохранения власти ему необходимо обязательно встретиться с Александром в решающем бою, основательно подготовился к битве. Он усилил армию воинами союзных и подчиненных Персии государств, так что

  • численность его войска составляла 100 тыс. пехотинцев и 40 тыс. конницы
  • у персов имелись боевые колесницы и отряд боевых слонов. 

Македонская армия была намного меньше по численности - всего 50 тыс. воинов, но по вооружению, методам ведения боя и боевому настрою не уступала персам.

Александр прекрасно понимал своих солдат, всегда возглавлял в бою конный отряд. Поэтому после тяжелого перехода перед тем, как приблизиться к лагерю противника дал своей армии 4 дня отдыха.

После того македонское войско вышло на равнину, где стоял Дарий.

Но и тут Александр не спешил вступать в бой, а отложить атаку до завтрашнего дня, преследую две цели.

  • Во-первых, он хотел ночью провести глубокую разведку местности,
  • во-вторых, подержать вражеского военачальника в напряжении  

 Действительно Дарий и его солдаты не спалди всю ночь, ожидая атаки, а Александр тем временем сориентировался а местности.

Утром армия македонцев выстроилась на равнине напротив лагеря персов в боевом порядке. Центр занимала фаланга гоплитов, на правоим фланге под командованием самого Александра находилась македонская конница, а на левом фланге - греческие солдаты и конные воины из Фессалии. Безопасность флангов обеспечивала легкая пехота. В резерве Александр оставил всего порядка 8 тс. гипаспистов, вооруженных копьями и дротиками и прикрывавшихся щитами. 

Дарий вышел навстречу врагу всеми своими силами, построенными в 2 шеренги. В первой находилась основная сила - пехота, во второй - резерв. На фланги Дарий поместил конницу, боевые колесницы и слонов.

План Александра состоял в том, чтобы не дать персам окружить свою армию и ударить ей в тыл. В то же время он решил атаковать своей конницей, поддерживаемой фалангой гоплитов  левый фланг персов, разрезать их силы и уничтожить части персидской армии по отдельности.

Битва

Дарий начал атаку с того, что послал вперед боевые колесницы и отряд боевых слонов. Но легкие пехотинцы легко справились с этим сегментом персидской армии. Они убивали возниц и вожаков, останавливали лошадей, наносили слонам раны, которые заставляли животных повернуть назад, круша все на своем пути.

Дарий послал на врага свою пехоту, и та оторвалась от своего левого фланга. Тогда на фланг двинулась конница во граве с самим Александром, а за ним пошла фаланга, вооруженная копьями. Гоплиты вбили клин межу центром и флангом, а конница македонян сокрушила их главные силы.

Персы побежали, причем сам Дарий оказался во главе отступавших.

В результате этой победы армия персов была разбита, и Александр Македонский подчинил себе всю Персию.

Темы дарий александр македонский
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Александр против Дария. Сражение при Гавгамелах
Власть
Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие"
Экономика и бизнес
Коронавирус позвонил на смартфон
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Минтруд объяснил отсутствие индексаций выплат работающим пенсионерам
Поправка в Конституцию: экс-президентам - пожизненное членство в СФ
Эпидемия в Китае: коронавирус продолжает убивать
Евросоюз пересмотрит Соглашение о свободной торговле с Украиной
Медсестры госпиталя в Ухане станцевали для больных. ВИДЕО
Зеленский решил украинизировать молодежь Донбасса
Кому-то импичмент выйдет боком: Трамп начал "чистку" штата Белого дома
Украинский экономист предложил продать землю для "защиты" от России
Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами
Карантин не защищает: число заболевших на Diamond Princess растет
Последние материалы
Эпидемия в Китае: коронавирус продолжает убивать
Евросоюз пересмотрит Соглашение о свободной торговле с Украиной
Медсестры госпиталя в Ухане станцевали для больных. ВИДЕО
Зеленский решил украинизировать молодежь Донбасса
Кому-то импичмент выйдет боком: Трамп начал "чистку" штата Белого дома
Украинский экономист предложил продать землю для "защиты" от России
Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами
Карантин не защищает: число заболевших на Diamond Princess растет
В пассажирский самолет в Британии ударила молния. ВИДЕО
Коронавирус "выкашивает" Хубэй: там умерли 1068 зараженных
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Бывший СССР
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Петр Фадеев Коронавирус позвонил на смартфон Петр Фадеев Василий Амирджанов Кремль не советует обсуждать правительство Медведева Василий Амирджанов Любовь Степушова В Германии уверены, что к власти придут фашисты Любовь Степушова
Комментарии
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами
Кремль не советует обсуждать правительство Медведева
Коронавирус "выкашивает" Хубэй: там умерли 1068 зараженных
Кремль не советует обсуждать правительство Медведева
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
В Германии уверены, что к власти придут фашисты
Америка возьмет под контроль воздушное пространство Украины
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Какой будет политика России "после Путина"
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Эксперт: экономике России не страшен коронавирус
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Возможна ли новая русско-турецкая война
Постпред США: Россия совершила кибератаки на все страны НАТО
Эксперт: экономике России не страшен коронавирус
Возможна ли новая русско-турецкая война
В Германии уверены, что к власти придут фашисты
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ