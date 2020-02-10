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Автор Сергей Сет

Римляне против бриттов. Битва у Граулийских гор

Силовые структуры

 В истории Британии I век н. э.  - это время восстаний британских племен против римского владычества.

Подавить сопротивление Сенат поручил римлянину Юлию Агриколе, который прибыл в Британию и совершил поход в на север для усмирения племен. Те в свою очередь, поклялись отомстить, и в 86 г. собрали армию для разгрома римлян.

Тактика боя бриттов и римлян

Армия бриттов пришла с севера и встретилась с легионами римлян возле Граулийских гор. Британцы действовали по всем правилам воинского искусства того времени. Их боевые порядки были похожи на римские.

Свое войско британский вождь Калгак построил в три линии:

  • первая линия принадлежала боевым колесницам,
  • вторая - пехоте,
  • в третьей линии располагались пехотные колоны, причем воинов третей линии вождь поставил на склон горы.

Численность британского войска составляла порядка 30 тыс. воинов.

Римская армия располагалась в две линии:

  • первая линия была отдана вспомогательной пехоте,
  • для второй построили вал, за которым она и располагалась.

Вал должен был прикрыть армию в случае отступления.

Но опытные воины британской и римской армий умели защищаться от такого оружия и отражали летящие снаряды щитами и мечами.

Бой

После этого римский полководец послал в бой германские племена, которые в рукопашной схватке одолели бриттов на ровном поле и стали подниматься в гору. Римская конница напала на отряд британских колесниц и рассеяла их. Затем германцы и римляне напали на вторую линию бриттов, разбили их, отбросили и продолжили наступление. Конница Агриколы помогала атаке.

Но бритты не капитулировали. Их третья линия спустилась на равнину со склонов и окружила фланги римлян. Но на помощь легионам первой лини пошли два отряда резервной конницы, еще два вернулись от группы наступающих, и в скором времени с армией боиттов было покончено. Всадники догоняли бежавшего врага, убивали его или брали в плен. Агрикола организовал окончательный разгром британского войска. Он приказал четырем когортам заняться облавой в лесу, а части всадников без коней преследовать убегавших в горных теснинах.  

Римляне после боя недосчитались 360 солдат, бритты - более 10 тыс. Несмотря на огромные потери, истории военного дела считают, что бритты в I-м веке сделали прорыв в военном деле. Они грамотно, по всем правилам военного искусства организовали боевой порядок, построив войско в три линии. Их военачальники научились маневрировать, окружать противника, устраивать засады и т.д. 

Римляне также применили новую для себя тактику. Сами римские легионеры сохраняли силы и жизни, ожидая исхода сражения за валами, и вступая в бой только при необходимости. Сражались и рисковали жизнями солдаты, входящие во вспомогательные войска - племена германцев кельтов и боиттов.

Таким образом полководец сохранял силы опытных, закаленных в боях воинов, которых он мог использовать для того, чтобы выиграть сражение в случае возникшей опасности поражения.

Темы бритты римляне граулийские горы
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Силовые структуры
Римляне против бриттов. Битва у Граулийских гор
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