Месть римлян: осада и взятие Иерусалима

В 66 г. н. э. в Палестине началась освободительная война иудеев против римского владычества. Жители Иерусалима перебили римский гарнизон и сочувствующих Риму граждан и установили собственное правление. Рим вызвал из Сирии 20-тысячные легионы Галла. Префект подошел к стенам Иерусалима, атаковал восставших, но, потеряв 6 тыс. солдат, вынужден был уйти. Тогда Рим послал на штурм Иерусалима 60-тысячную армию под командованием Флавия Веспасиана.

Восстание в Иудее

Флавий прошел по Иудее и разгромиk иудейскую армию под командованием Иосефа Флавия. Но вскоре Веспасиан стал императором Рима. Ему помогал на посту военачальника его сын Тит, весьма искусный в области военного дела. Тит продолжил дело отца и в 70 г. подошел к стенам Иерусалима, организовав осаду.

В городе правили зелоты - приверженцы иврита — и сикарии - наиболее искусные воины. Сам Иерусалим представлял собой хорошо укрепленнуюкрепость, которая тщательно охранялась. Город был окружен тремя рядами неприступных стен с мраморными башнями. С одной стороны они были обрывистыми, с другой был вырыт огромный ров. На случай прорыва стен внутри города тоже были построены укрепления — замок Антония и храм Соломона, обнесенный четырьмя рядами стен.

Охраняла Иерусалим армия в 24 тыс. солдат, для которых было создано 300 копьеметательных машин и 40 камнеметательных.

Римская армия насчитывала 60 тыс. человек, из которых большая часть формировалась их союзных сирийских войск. Римляне начали осаду с того, что разбили лагерь и установили метательные орудия, которые привезли с собой. Они красили свои снаряды в темный цвет, чтобы они прилетали в город незамеченными, нанося противнику ощутимый урон.

Помимо этого, римляне строили подступы из бревен, которые сверху засыпали землей, покрывали сырыми шкурами и ветками, чтобы они не загорелись от падающих со стен горшков с зажигательными смесями. Также они строили тараны с баранами огромной тяжести, которые приводили в действие 700 солдат.

Воины Иерусалима пытались помешать строительству. Они обстреливали римлян из метательных орудий, сделали рейд к римским позициям, подожгли одну из башен и даже ранили Тита.

Иерусалим должен быть разрушен

Однако римляне начали атаку на стены Иерусалима с того, что самым большим тараном пробили в стене брешь. Римлянам удалось войти в город, разрушив стены, но защитники города продолжали ожесточенное сопротивление, нападая на римских солдат. Тит хотел завладеть главной крепостью города — замком Антония, и даже построил 4 вала, на которые римляне поставили стенобитные машины. Но иудеи прокопали подземный ход под валы, положили туда дрова, облитые смолой, и зажгли их. Дрова прогорели и валы вместе с машинами и воинами провалились в ров.

Встретив ожесточенное сопротивление, Тит велел установить блокаду Иерусалима. В городе начался страшный голод. Тем временем римляне овладели замком Антония, который был взят с помощью небольшой диверсионной группы римских солдат, проникших на территорию замка и убивших часовых. Затем, разрушив фундамент цитадели, Тит двинул войска на храм Соломона, где укрылись отступавшие защитники города. Не в силах разбить стены храма тараном, он приказал поджечь храм. Здание из мрамора сгорело полностью — Тит пошел в верхний город, Сион, где сжег здание местного казначейства, в котором прятались женщины и дети.

Покончив с сопротивлением иудеев, Тит приказал разрушить город до основания. Так закончилось взятие Иерусалима.

Фото: Соцсети

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