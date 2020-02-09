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Автор Сергей Сет

Нельзя недооценивать противника. Битва на реке Нева

Силовые структуры

В 1238 г. шведские и немецкие феодалы стремились захватить северные русские земли. Они получили поддержку католической церкви, которая мечтала об обращении русских в свою веру. Эти факторы привели к тому, что шведская армия летом 1240 г. вошла в Неву и высадилась на берег в устье Ижоры.

Союз немецких и шведских рыцарей

Политическое и экономическое положение Руси в те годы было сложным. Только что земли русские подверглись разорительному нашествию монголов, Русь была разорена. Поэтому Новгороду и Пскову приходилось рассчитывать только на свои силы. А угроза с Севера и с Запада представлялась очень серьезной.

Немецкий рыцарский орден подчинял и обращал в католичество народы Балтии. Шведы покорили финские племена. Оба агрессора заключили союз с целью напасть на Новгород и Псков. Немецкие рыцари должны были пойти на город с запада. Шведская армия под началом ярлов Биргера и Улафа Фаси  планировали подойти по Неве и Ладоге с севера. Поход поддержал папа римский, объявивший завоевание Руси крестовым походом и обещавший, что отпустит воинам грехи.

 В эти годы в Новгороде правил князь Александр, хитроумный политик и талантливый полководец. Видя, что городу угрожает опасность нашествия шведской и немецкой армий, он заключил с монголами мирный договор, пойдя на их условия. Обезвредив таким способом одну из возможных угроз, он стал готовить свою дружину для битвы с врагом, а сам город к возможной осаде. Это нелегко осуществить, поскольку новгородская знать и богатые купцы, опасаясь роста влияния Александра на жителей города, выступали против Александра. Но князь до прихода шведов на Русь сумел подготовить небольшую, но организованную и преданную ему дружину.

На берегах Ижоры жили племена народа емь. Они хорошо относились к новгородцам, которые торговали с ними и не притесняли их  Племена выступали в качестве дозорных, следя за тем, что происходит на реке. Как рассказывает летопись, дозорный увидел, что по Неве подходят корабли шведов, тут же послал в Новгород Александру известие о вторжении. Князь тут же решил достойно встретить врага.

Внезапное нападение

Шведы расположились лагерем на берегу. Для знати и военачальников построили деревянные сходы с кораблей и отвели роскошные шатры. Биргер послал Александру письмо, в котором сообщал о своем приходе и вызывал на битву, если тот осмелится сделать это. Завоеватели считали русских диким народом, плохо знающим военное дело и не способным дать настоящее сражение. Поэтому они даже не выставили часовых.

Тем временем Александр, предупрежденный о вторжении, вместе со своей дружиной был уже недалеко от лагеря шведов. Он не стал собирать новгородское вече для обсуждения того, как лучше поступить в этой ситуации. Не стал он посылать за войском к отцу в Ярославль, так как можно было упустить момент. Не стал он и открыто встречаться со шведскими рыцарями на поле боя, потому что тогда бы его исход было трудно предсказать. К тому же шведы были вооружены лучше, чем ратники дружина Александра. Князь решил использовать фактор внезапности, и. воспользовавшись отсутствием охраны лагеря, напал на шведов 

Последствия атаки стали катастрофическими для врага. Шведские рыцари не были готовы к нападению и многие из них погибли, даже не успев добраться до меча, не говоря уже о том, чтобы надеть доспехи. Воины ижорских племен уничтожили мостки, ведущие с кораблей на берег, и даже сумели потопить 3 шведских судна. После кровавой резни сумели уплыть лишб небольшая часть шведского войска во главе с Биргером.

Эта победа Александра стала его первым боевым опытом, поскольку ему тогда исполнилось всего 22 года.  

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