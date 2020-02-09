Военная хитрость нормандцев. Битва при Гастинсе

После окончания владычества Римской империи в Британии воцарились англо-саксы. Феодальная раздробленность страны препятствовала укреплению государственности и власти короля. К тому же, Англии угрожали враги из-за ее границ - датчане и нормандцы.

В середине XI века нашей эры разразилась англо-нормандская война.

Благословение Папы Римского

Причиной войны стала борьба за английский трон. Умирающий король Англии завещал корону Вильгельму Нормандскому, но феодалы спешно короновали брата уже умершей к тому времени королевы Гарольда. Вильгельм, узнав об этом, объявил Англии войну.

Вильгельм собрал почти 10-тысячное войско. Вся нормандская и часть французских рыцарей изъявили желание участвовать в походе. Характер войны был захватнический, поэтому многие надеялись захватить богатую добычу. С благословением и знаменем, полученными от Папы Римского, Вильгельм отправися в поход. Потребовалось 600 крупных кораблей и 1000 небольших, чтобы вместить всю нормандскую армию

В транспортных средствах воска Вильгельма было одно уязвимое место. Небольшие корабли, на которых перевозили лошадей, плохо управлялись и представляли собой легкую мишень для противника. Гарольд даже планировал напасть на эти корабли в море и утопить их вместе с живым грузом, но в это время на севере высадились викинги, и Гарольду пришлось идти на север, чтобы отразить нападение. Он развил викингов и успел вернуться к тому времени, как нормандцы высадились на берег.

Нормандское войско состояло из лучников и конных рыцарей. Кроме тог, с ним прибыли кузнецы, плотники, рабочие. Нормандцы привезли на кораблях три больших деревянных крепости, которые выгрузили и собрали тут же на берегу. Их использовали как склады продовольствия и как дома для военачальников.

Мечи против каменных топоров

Гарольд привел свое войско к лагерю нормандцев. Численность его войска значительно уступала противнику, часть воинов не имела даже металлических мечей, а сражались каменными топорами.

В этой ситуации англичанам лучшее бы было придерживаться оборонительной тактики, не вступая в открытый бой постепенно изматывать противника. Но Гарольд не слушал советов. Армия англо-саксов подошла к городу Гастингс в графстве Суссекс, где расположились нормандцы, и заняла позиции на холмах. Они применили римскую тактику: построили земляной вал и укрепили его. Перед валом войско выстроилось в фалангу.

Нормандское войско избрало тактику «трех линий». С целью усиления давления на противника каждая следующая линия была мощнее предыдущей. Первыми стояли рыцари и наемные войска.

Во второй Вильгельм поместил своих союзников, а третью, отряд отборных воинов-нормандцев, возглавил сам. Кроме того, у нормандцы возлагали большие надежды на конницу и имели в свих рядах отряд лучников.

Вильгельм начал бой с атаки лучников. Многочисленные стрелы отражали заграждения вала англо-саксов, и жертв среди них не было. Тогда Вильгельм приказал лучникам стрелять выше вала, чтобы стрелы падали на воинов противника сверху.

Этот маневр принес успех нормандцам, а среди англо-саксов появилось множество раненых, а самому королю выбило стрелой глаз. Гарольд остался руководить сражением.

Битва длилась с переменным успехом. Две атаки рыцарей англо-саксы отбили, используя рельфа местности. Тогда Вильгельм пошел на хитрость. Он велел устроить ложное отступление, чтобы выманить врага на открытое место. Гарольд поддался на обман и вывел войска из укреплений на равнину. Там нормандцы окружили врага и уничтожили.

В бою был убит и сам король.

В результате разгрома армии англо-саксов вся Британия оказалась во власти нормандцев.