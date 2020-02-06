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Автор Ирина Гусакова

Элитные подразделения в истории

Силовые структуры

Воинов, которые сражались лучше других, было принято выделять в особые подразделения, формируя тем самым элитные отряды.

С ходом истории наличие таких отрядов стало обязательным в армии любой страны.

Аргираспиды

Это одно из лучших подразделений в армии Александра Македонского.

Аргираспидов также иногда называют «сереброщитными».

Несмотря на отсутствие точных источников, считается, что наличие серебра было связано с предсказанием, которое когда-то получил Александр. Оно говорило, что серебро поможет ему завоевать весь мир. Как бы то ни было, но украшение щитов серебром само по себе обозначает то внимание, каким полководец одарял этих воинов.

Аргираспиды появились только в последней кампании Александра, когда он завоевывал Индию. На поле боя они были личными телохранителями Александра. Помимо щитов, они имели копье в качестве основного оружия.

Александр доверял им больше, чем кому-либо другому. Возможно, причиной этого было то, что аргираспиды состояли из уроженцев Македонии.

Александр предпочитал не давать высокого положения в своей армии чужестранцам.

К концу его кампании аргираспиды были самым эффективным подразделением в армии великого полководца. В подражание им римский император Александр Север создал подразделение оснащенных золотыми щитами хризоаспидов.

Альмогавары

В давние времена, когда Каталония была независимым государством, у нее были собственные умелые воины.

В 13 веке Каталония с королевством Арагон сформировала один из самых сильных союзов в Европе.

Одним из важных моментов было при этом наличие у Каталонии альмогаваров.

Наемники-горцы, которые считались одними из самых смертоносных солдат своего времени.

Они формировали элитное воинское подразделение, особенно эффективное при ведении боевых действий в горах.

Также альмогавары славились способностью сражаться ночью.

Они почти не использовали нательную броню и отличались большой мобильностью.

Врагов у Каталонии было множество. Продолжавшаяся война между христианством и исламом, в которой испанский регион был одним из главных полей битвы, также требовала воинов, способных быстро перемещаться и наносить молниеносные сокрушительные удары.

Альмогавары были частью важнейших побед христиан, включая захват Константинополя.

Бессмертные

Очень много сказано, написано и даже показано о противостоянии Персии и Спарты.

Но при этом чаще всего не рассказывается вся история. Спартанцы, несмотря на то, что их было очень мало, имели позиционное преимущество во время битвы при Фермопилах, и это была их единственная битва.

Силы, с которыми они сражались, были на тот момент лучшей армией в мире.

Бессмертные

Были элитным подразделением, насчитывавшим примерно 10 тысяч воинов. Благодаря их умениям и опыту было одержано немало побед, позволивших создать одну из крупнейших империй в истории человечества.

Бессмертные почти не носили брони, что также было элементом, призванным внушать страх. Воины, не нуждавшиеся в броне, должны были быть особо умелыми или действительно бессмертными и неуязвимыми.

Во время битвы при Фермопилах именно Бессмертные нанесли поражение спартанцем, обойдя их и напав с тыла. Бессмертные выигрывали большинство битв, в которых участвовали.

Они были одним из самых устрашающих воинских подразделений своего времени.

Темы элитные отряды
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Элитные подразделения в истории
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