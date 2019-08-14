Осадные тактики в древности

Большую часть истории человечества защитные технологии превосходили оружие нападения. Высокие и прочные стены могли долго сдерживать врагов, осыпая их стрелами и камнями и обливая горящим маслом. Для того, чтобы ворваться в город или замок, штурмующим приходилось потратить немало времени и сил, потерять множество воинов и идти на невероятные ухищрения, совершая подкопы и используя хитроумные устройства. Но даже самые великолепные осадные механизмы не могли ничем помочь без продуманной тактики ведения штурма. Иногда эти тактики оказывались весьма необычными.

Использование мертвых тел

В давние времена лагерь осаждающей город армии был достаточно грязным и малоприятным местом. Осада могла продолжаться очень долго, особенно если город был хорошо укреплен. Тогда штурмующие могли столкнуться с такой проблемой, как распространение болезней. Равным образом эпидемии были опасны и для осаждаемых. Когда город Каффа (современная Феодосия) был осажден монголами в 1346 году, те нашли для своих метательных орудий снаряды получше, чем камни. Черная Чума еще не пришла в Европу. Монголы несли ее с собой. Вместо того, чтобы отступать и хоронить своих мертвых, они складывали их в своем лагере, а затем стали забрасывать их через стену в город. Монголы надеялись, что отвратительный запах убьет защитников города. Но Каффа выстояла. Использование биологического оружия много раз помогало как осаждающим, так и осажденным. В 17 веке, когда осада Кандии (крепость на Крите) тянулась уже 21 год, защитники города разработали план, по которому армия врага должна была быть заражена ядовитой жидкостью. В качестве таковой предполагалось использовать «эссенцию чумы» из бубонов заболевших ею. Насколько известно, план не был приведен в действие.

Тепловые лучи

Когда древние римляне попытались штурмовать греческий город Сиракузы, они столкнулись не только с отчаянным сопротивлением его жителей, но и с гением Архимеда. Великий математик и изобретатель создал, как утверждается, множество самых странных машин. Одни из них хватали римские корабли, вытаскивали их из воды и топили. Также, согласно некоторым утверждениям, Архимед разработал способ поджигать корабли на большом расстоянии. Для этого, по разным версиям, он использовал зеркала или отполированные щиты, которые фокусировали солнечный свет на вражеских кораблях. Современные попытки повторить это продемонстрировали действенность метода. Даже если свет зеркал не поджигал корабли, то уж точно ослеплял всех, кто на них плыл.

Ракетные кошки

Франц Хельм был артиллеристом, жившим в 17 веке, он написал книгу об осадном оружии. В ней он описывает способ, как можно использовать кошек, чтобы сокрушить врага. Для этого возьмите котов из осаждаемого вами города. Привяжите к их спинам бомбы, подожгите фитили и отпустите животных. Они побегут домой и подожгут город. На иллюстрациях в книге Хельма это выглядит так, как будто на спинах у кошек (и птиц) укреплены ракеты. Сведений об использовании котобомб не имеется. Но жители города Мегара для того, чтобы отпугнуть от его стен боевых слонов, облили свиней маслом, подожгли и выпустили наружу.

Ссылка на источник:

http://listverse.com/2018/03/09/10-weird-siege-weapons-and-tactics-from-history/