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Автор Арина Панфилова

История появления гренадеров

Силовые структуры » Министерство обороны print

Впервые в истории ручные гранаты были замечены в Китае, как, впрочем, и сам порох. В Европу данная технология добралась уже к XVI веку, тогда некоторые солдаты в качестве вспомогательного средства использовали бомбы в металлической оболочке, наполненные порохом и различными твердыми осколками. В качестве отряда регулярной армии гренадеры появились лишь в XVII веке, для службы отбирали наиболее рослых и крепких солдат, которые были бы способны далеко метнуть снаряд. Обычно каждый отряд состоял из 10-15 человек, и в этой статье мы расскажем наиболее интересные факты о гренадерах.

Все гренадеры носили специальную шапку, которая имела интересную конструкцию. Дело в том, что стандартная солдатская шапка им не подходила, так как мешала замахиваться, бросая гранату. Стоит отметить, что такая шапка также визуально увеличивала рост и без того высоких воинов, психологически воздействую на вражеских солдат.

В России гренадеры впервые появились во времена Петра I. Высокие и крепкие солдаты специально отбирались для того, чтобы укомплектовать новый отряд. Кроме этого, в гренадеры отбирались самые смелые из мужчин. Дело в том, что для успешного и относительно безопасного выполнения своей задачи гренадер должен быстро поджечь фитиль и вовремя выкинуть гранату. В противном случае, все это обернется смертью самого солдата. В 1716 году Петр I даже "подарил" прусскому королю несколько отрядов лучших русских гренадеров. Точнее сказать, что император дал их во временное пользование, из которого они вернулись несколько лет спустя.

В 1827 году другой император Российской империи Николай I издал указ о формировании нового особого отряда Дворцовых гренадеров. Причем, формирование отряда проходило исключительно из невысоких слоев общества, а форму для них разрабатывал лично император. Основной задачей данного отряда была охрана императорского дворца и лично августейшей персоны.

Самым высоким гренадером считается некий прусс, живший в XVIII веке. Его рост достигал 223 сантиметров, а, если надеть гренадерскую шапку, то и всех 3 метров.

Интересно, что подобие гренадерского отряда существовало и во времена Великой отечественной войны. В 1941-ом году была сформирована тихвинская бригада гренадеров. Несмотря на то, что это были обычные солдаты, гренадерами их называли потому что за нехваткой огнестрельного оружия они, в основном, были вооружены исключительно ручными гранатами.

Фото: Соцсети

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