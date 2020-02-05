Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Арина Панфилова

Откуда пошли на Руси гусары

Силовые структуры

           Гусары - это легковооруженные представители конницы XV-XX вв.

Откуда взялось это название

У ученых нет единого мнения о том, откуда взялось такое название.

  • Часть научно-исторического сообщества считает, что название пошло от венгерского слова husz, что в переводе на русский значит «двадцатый». Дело в том, что когда гусарские полки только появились, в них набирались только дворяне, причем случайным образом - каждый 20-ый.
  • Есть также мнение, что слово гусары пошло от cursus, означающего набег.

    Первые упоминания о гусарах      

В России отряды гусаров впервые упоминаются в документах 1634-го год.

Формировались эти полки исключительно из немцев и поляков. Лишь Екатерина II ввела формирование гусарских полков из русских солдат и офицеров.

Чего многие не знают

  • Любимым напитком российских гусаров принято считать жженку. Это перемешанное шампанское, ром, сотерн, сахар и мелко нарезанный ананас.
  •  Малок то знает, однако в гусарском полку служил Александр Сергеевич Пушкин, который храбро сражался в время русско-турецкой войны и даже получил за это медаль.
  • Интересно, что в гусары не брали высоких мужчин. Главные задачи данного вида войск - разведка и преследование, поэтому идеальный представитель был довольно низким и очень храбрым. Хорошим примером служит другой великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, который ростом был всего лишь 160 сантиметров, однако успешно выполнял свою службу в гусарском полку в 1834-ом году.

 Почему "гусары денег не берут"?

Знакома ли вам фраза, гусары денег не берут? Скорее всего да, но откуда она пошла и что конкретно означает?

Дело в том, что в конце XVIII века в Петербурге жил генерал Лавров. Его жена изменяла мужу, имея сразу три романа на стороне, причем все они были с гусарами. Так как женщина была не только красива, но и богата, то периодически дарила им деньги или подарки. Вскоре об этом узнал муж и подал на гусаров в суд, потребовав возмещения его денег. Дело было таким громким, что об этом даже стало известно императору, который приказал уволить нарушителей из элитного отряда за то, что те брали деньги со своей любовницы.

          

 

Актуальная аналитика
Силовые структуры
Откуда пошли на Руси гусары
Формула небес
Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня
Религия
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
ЦБ выявил новый способ обмана с кредитами
Треть доходов бюджету Украины принесли платежи "Газпрома"
Китайский Ухань сегодня глазами очевидцев ВИДЕО 18+
Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну
Петербуржцы подрались из-за остатков порошка в Spar ВИДЕО
Трамп - конгрессу: дайте денег на установку флага на Марсе
Царев назвал имя того, кто "слил" в Интернет запись совещания Гончарука
На круизном лайнере с россиянами обнаружили заболевших коронавирусом
Гуайдо приглашен на ежегодное послание американского президента
Как коронавирус ударит по кошелькам россиян
Последние материалы
Треть доходов бюджету Украины принесли платежи "Газпрома"
Китайский Ухань сегодня глазами очевидцев ВИДЕО 18+
Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну
Петербуржцы подрались из-за остатков порошка в Spar ВИДЕО
Откуда пошли на Руси гусары
Трамп - конгрессу: дайте денег на установку флага на Марсе
Царев назвал имя того, кто "слил" в Интернет запись совещания Гончарука
На круизном лайнере с россиянами обнаружили заболевших коронавирусом
Гуайдо приглашен на ежегодное послание американского президента
Как коронавирус ударит по кошелькам россиян
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Психотерапия
Зависимость от лекарств. К чему она может привести?
Новости Украины
Саакашвили предрек Украине распад на пять государств
Соломон Соловьев Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции Василий Амирджанов Петр Фадеев Стивену Кингу стало страшно в Facebook Петр Фадеев
Комментарии
В украинской версии крушения MH17 не все чисто: экс-сотрудник СБУ
10 лет тюрьмы за задержку зарплаты – новая статья может появиться в УК
Гуайдо приглашен на ежегодное послание американского президента
Поздравления блокадников обернулись травлей
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Для животных предлагают покупать билеты на отдельные места в самолете
Алексей Кустов: "ВФЛА во главе со Шляхтиным обманывает мировое сообщество"
Поздравления блокадников обернулись травлей
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Стали известны подробности шоу Собчак на Первом канале
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Эрдоган объяснил, почему сказал "Слава Украине"
Почему NASA скрывает достоверную информацию о Марсе?
Поклонская негативно высказалась о росте цен на маски в аптеках
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Макрон вступился за Польшу перед Россией
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ