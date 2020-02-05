Откуда пошли на Руси гусары

Гусары - это легковооруженные представители конницы XV-XX вв.

Откуда взялось это название

У ученых нет единого мнения о том, откуда взялось такое название.

Часть научно-исторического сообщества считает, что название пошло от венгерского слова husz, что в переводе на русский значит «двадцатый». Дело в том, что когда гусарские полки только появились, в них набирались только дворяне, причем случайным образом - каждый 20-ый.

Есть также мнение, что слово гусары пошло от cursus, означающего набег.

Первые упоминания о гусарах

В России отряды гусаров впервые упоминаются в документах 1634-го год.

Формировались эти полки исключительно из немцев и поляков. Лишь Екатерина II ввела формирование гусарских полков из русских солдат и офицеров.

Чего многие не знают

Любимым напитком российских гусаров принято считать жженку. Это перемешанное шампанское, ром, сотерн, сахар и мелко нарезанный ананас.

Малок то знает, однако в гусарском полку служил Александр Сергеевич Пушкин, который храбро сражался в время русско-турецкой войны и даже получил за это медаль.

Интересно, что в гусары не брали высоких мужчин. Главные задачи данного вида войск - разведка и преследование, поэтому идеальный представитель был довольно низким и очень храбрым. Хорошим примером служит другой великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, который ростом был всего лишь 160 сантиметров, однако успешно выполнял свою службу в гусарском полку в 1834-ом году.

Почему "гусары денег не берут"?

Знакома ли вам фраза, гусары денег не берут? Скорее всего да, но откуда она пошла и что конкретно означает?

Дело в том, что в конце XVIII века в Петербурге жил генерал Лавров. Его жена изменяла мужу, имея сразу три романа на стороне, причем все они были с гусарами. Так как женщина была не только красива, но и богата, то периодически дарила им деньги или подарки. Вскоре об этом узнал муж и подал на гусаров в суд, потребовав возмещения его денег. Дело было таким громким, что об этом даже стало известно императору, который приказал уволить нарушителей из элитного отряда за то, что те брали деньги со своей любовницы.