Китайская резня 1871 года в США

В 1871 году в Лос-Анджелесе проживало 6000 человек и только шесть сотрудников правоохранительных органов.

По данным переписи населения США, население Китая составляло всего около трех процентов всего населения - примерно 172 человека. Большинство китайцев жили на полосе земли под названием Negro Alley, которая считалась районом красных фонарей Лос-Анджелеса - районом, известным своими игорными залами и борделями.

Район также был печально известен тем, что в среднем здесь происходило 1 убийство в день.

Бандитские войны и рост напряженности

В 1850-х и начале 1860-х годов общее отношение к китайским иммигрантам было терпимым. Однако это отношение резко изменилось в 1869 году, когда газеты «Los Angeles News» и «The Los Angeles Star» стали издавать жесткие статьи, осуждающие китайскую иммиграцию и китайцев как низкий и аморальный народ.

Это значительное изменение в освещении в СМИ привело к росту нападений на китайцев по расовым мотивам. К октябрю 1871 года напряженность в Negro Alley была на самом высоком уровне. Две конкурирующие китайские группировки воевали друг против друга в течение нескольких дней, и после похищения Ют Хо вспыхнуло насилие между двумя бандами.

Похитителей Ют Хо возглавлял лидер конкурирующей банды Йо Хинг, который имел тесные связи с властями Лос-Анджелеса. Банду Юэн возглавлял владелец магазина по имени Сэм Юэн. Чтобы спасти Ют Хо, Юэн нанял небольшое количество наемных убийц из Сан-Франциско, чтобы благополучно вернуть ее. Одним из этих людей был собственный брат Ют Хо, А Чой. Прибыв в Лос-Анджелес, Чой заметил Йо Хинга и несколько раз выстрелил в печально известного лидера банды.

Хинг сбежал без каких-либо травм и быстро получил ордер на Чоя, который будет арестован несколько недель спустя. Залог Чоя был установлен на ошеломляющую сумму в две тысячи долларов, которые Юэн заплатил из своего небольшого состояния.

Полиция подтвердила, что лидер хранил свое скрытое богатство в запертом сундуке в своем магазине. В дополнение к этому, начали появляться новости о фондах Юена, привлекая нежелательное внимание к лавочнику. Существуют также убедительные доказательства того, что полиция сотрудничала с бандой Хинг, чтобы лишить Юена его личного состояния.

Ночь китайской бойни

В ночь резни офицер Иисус Билдеррейн пил в близлежащей таверне, когда раздался выстрел. Билдеррейн выбежал в сторону Negro Alley и увидел, как Чой кровоточил на улице от раны на шее. Краем глаза он заметил группу китайских мужчин, убегающих с места преступления. Он побежал за ними в темное здание и был подстрелен при входе.

Билдеррэйну удалось выскочить из здания с раной на плече, свистнув, чтобы предупредить больше полицейских. Роберт Томпсон, владелец самого популярного в городе салона Blue Wing, ответил на срочный вызов и пришел ему на помощь.

Последующее насилие скоро шокирует весь мир. В мерцающем свете и тени уличных фонарей вооруженные люди начали тащить китайских гангстеров к построенным виселицам в центре Лос-Анджелеса. Некоторое время спустя тела уже качались повешенные.

Среди китайских жертв был доктор Джин Тонг, уважаемый и выдающийся врач. Когда Тонга тащили по улицам Лос-Анджелеса, он умолял о помиловании. Он даже попытался предложить три тысячи долларов золотом и свое бриллиантовое обручальное кольцо. Его нападавшие выстрелили Тонгу в рот. Затем они отрезали ему палец с обручальным кольцом, а затем повесили доктора Тонга с другими жертвами.