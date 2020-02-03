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Автор Алексей Михайлов

Битва при Креси: одно из первых сражений Столетней войны

Силовые структуры

 Сражение при Креси произошло 26 августа 1346 года, во время Столетней войны (1337-1453).

Во многом династическая борьба за французский престол, конфликт начался после смерти Филиппа IV и его сыновей, Людовика X, Филиппа V и Карла IV. Это положило конец династии Капетингов, которая управляла Францией с 987 года. Поскольку прямой наследник мужского пола был мертв, Эдуард III из Англии, внук Филиппа IV своей дочерью Изабеллой, настаивал на своем требовании престола. Это было отклонено французской знатью, которая предпочла племянника Филиппа IV, Филиппа Валуа.

Война начинается

Коронованный Филипп VI в 1328 году, он призвал Эдуарда почтить его за ценный феод Гаскони. Первоначально не желая этого, Эдвард уступил и принял Филиппа в качестве короля Франции в 1331 году в обмен на продолжающийся контроль над Гасконью. Тем самым он сдал свои законные права на престол. В 1337 году Филипп VI отменил контроль Эдуарда III над Гасконью и начал набег на побережье Англии. В ответ Эдуард подтвердил свои претензии на французский престол и начал строить альянсы с дворянами Фландрии.

В 1340 году Эдуард одержал решающую морскую победу в Слэйсе, которая дала Англии контроль над Каналом на время войны. За этим последовала неудачная осада Камбре. После разграбления Пикардии Эдуард отошел обратно в Англию, чтобы собрать средства для будущих кампаний, а также для борьбы со шотландцами, которые использовали его отсутствие для организации ряда рейдов через границу. Шесть лет спустя, собрав около 15 000 человек и 750 кораблей в Портсмуте, он снова планировал вторгнуться во Францию.

Возвращение во Францию

Плавая в Нормандию, Эдуард приземлился на полуострове Котентин в июле 1346 года. Быстро захватив Кан 26 июля, он двинулся на восток к Сене. Узнав, что король Филипп VI собирает большую армию в Париже, Эдуард повернул на север и начал двигаться вдоль побережья. Продолжая двигаться вперед, он пересек Сомму после победы в битве при Бланшетаке 24 августа. Устав от их усилий, английская армия расположилась лагерем возле леса Креси. Стремясь победить англичан, Филипп прибыл к Креси со своими людьми.

Английское командование

Предупрежденный о приближении французской армии, Эдуард развернул своих людей вдоль горного хребта между деревнями Креси и Вадикур. Разделив свою армию, он назначил командование правой дивизии своему шестнадцатилетнему сыну Эдуарду, Черному принцу, при содействии графов Оксфорда и Уорика, а также сэра Джона Чандоса. Левое подразделение возглавлял граф Нортгемптон, в то время как сам король, командующий с выгодной позиции на ветряной мельнице, сохранил руководство резервом. Эти дивизии были поддержаны большим количеством лучников, оснащенных английским длинным луком.

 

 

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Силовые структуры
Битва при Креси: одно из первых сражений Столетней войны
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