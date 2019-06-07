Фландрское сражение: одна из самых кровавых битв Первой мировой

После начала Первой мировой войны в августе 1914 года Германия осуществила план Шлиффена. Обновленный в 1906 году, этот план предусматривал, что немецкие войска должны пройти через Бельгию с целью окружить французские войска вдоль франко-германской границы и одержать быструю победу. После разгрома Франции войска могут быть перемещены на восток для кампании против России. Введенные в действие, ранние этапы плана были в основном успешными во время Битвы на границах, и дело Германии было еще более подкреплено победой над русскими в Танненберге в конце августа. В Бельгии немцы оттеснили небольшую бельгийскую армию и победили французов в битве при Шарлеруа, а также британские экспедиционные силы в Монсе.

Отступая на юг, англичанам и французским войскам наконец удалось проверить продвижение немцев в первой битве на Марне в начале сентября. Остановившись в наступлении, немцы отступили к линии за рекой Эна. При контратаке в Первой битве при Эне союзники не добились большого успеха и понесли тяжелые потери. Находясь в тупике на этом фронте, обе стороны начали "Гонку к морю", пытаясь обойти друг друга. Двигаясь на север и запад, они расширили фронт до Ла-Манша. Поскольку обе стороны искали преимущество, они столкнулись в Пикардии и Артуа. В конечном итоге, достигнув побережья, Западный фронт превратился в непрерывную линию, простирающуюся до швейцарской границы.

Переместившись на север, 14 октября британцы во главе с фельдмаршалом сэром Джоном Френчем начал прибывать около бельгийского города Ипр. Стратегическое расположение Ипра было последним препятствием между немцами и ключевыми портами Канала Кале и Булонь-сюр-Сур. И наоборот, прорыв союзников в районе города позволил бы им пересечь относительно ровную местность Фландрии и поставить под угрозу ключевые немецкие линии снабжения. Французы хотели перейти в наступление и атаковать на восточном направлении в сторону Менина. Работая с фельдмаршалом Фошем, два командира надеялись изолировать немецкий резервный корпус III, который наступал из Антверпена, прежде чем развернуться на юго-восток в положение вдоль реки Лис, откуда они могли ударить по флангу главной немецкой линии.

Не зная, что крупные части Альбрехта, герцога Вюртембергского, четвертой армии и Руппрехта, наследного принца Баварской армии приближались с востока, французы решили двигаться вперед. Двигаясь на запад, 4-я армия располагала несколькими новыми крупными формированиями резервных войск, в состав которых входили многие недавно завербованные студенты. Несмотря на относительную неопытность своих людей, Фалькенхайн приказал Альбрехту изолировать Дюнкерк и Остенде независимо от понесенных потерь. Добившись этого, он должен был повернуть на юг в сторону Сент-Омера. На юге 6-я армия получила директиву, чтобы не дать союзникам перебросить войска на север, а также не дать им сформировать сплошной фронт. 19 октября немцы начали атаковать и оттеснить французов.

Критическая победа для союзников, Фландрское сражение показало, что британцы потеряли 7 960 убитых, 29 562 раненых и 17 873 пропавших без вести, в то время как французы понесли от 50 000 до 85 000 жертв всех типов. На севере бельгийцы понесли 21 562 убитыми и ранеными во время кампании. Немецкие потери во Фландрии составили 19 530 убитых, 83 520 раненых, 31 265 пропавших без вести. Многие немецкие потери были понесены резервными формированиями, которые состояли из студентов и других молодых людей. В результате их утрата была названа "резней невинных в Ипре". С приближением зимы обе стороны начали копать окопы и создавать сложные траншейные системы, которые будут характеризовать фронт на оставшуюся часть войны. Оборона союзников в Ипре гарантировала, что война на Западе не закончится так быстро, как того желали немцы.

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