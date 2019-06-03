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Автор Алексей Михайлов

История и цели партизанской войны

Силовые структуры » Министерство обороны print

Партизанская война ведется гражданскими лицами, которые не являются членами традиционной воинской части, такой как постоянная армия или полиция страны. Во многих случаях партизанские бойцы борются за свержение или ослабление правящего правительства или режима.


Великая война - Сезон 1 - Серия 14 - Партизаны

Этот тип войны характеризуется диверсиями, засадами и неожиданными набегами на военные объекты. Часто сражаясь на своей родине, партизанские бойцы (также называемые повстанцами) используют знания о ландшафте и местности в своих интересах. Партизанские отряды так же используют тактику пропаганды для вербовки бойцов и завоевания поддержки местного населения.

История

Использование партизанской войны впервые было предложено в 6 веке до нашей эры китайским генералом и стратегом Сунь Цзы в его классической книге "Искусство войны". В 217 г. до н. э. римский диктатор Квинт Фабий Максимус, которого часто называют "отцом партизанской войны", использовал свою "стратегию Фабиана", чтобы победить могущественную армию карфагенского генерала Ганнибала Барки. В начале 19-го века граждане Испании, Португалии и России использовали партизанскую тактику, чтобы победить превосходящую французскую армию Наполеона. Совсем недавно по историческим меркам партизанские отряды во главе с Че Геварой помогли Фиделю Кастро свергнуть кубинского диктатора Фульхенсио Батиста во время кубинской революции 1952 года.

Во многом благодаря использованию такими лидерами, как Мао Цзэдун в Китае и Хо Ши Мина в Северном Вьетнаме, партизанская война обычно воспринимается на Западе только как тактика коммунизма. Однако история показала, что это ошибочное представление, поскольку множество политических и социальных факторов мотивировали гражданских солдат.

Цель и мотивация

Партизанскую войну обычно считают войной, мотивированной политикой — отчаянной борьбой простых людей. Они пытаются исправить ошибки, совершенные репрессивным режимом, который правит с помощью военной силы и запугивания.

Однажды Че Геваре задали вопрос о том, что мотивирует повстанцев, на что он дал этот известный ответ: "Почему партизан борется? Мы должны прийти к неизбежному выводу, что партизанский боец ​​является социальным реформатором, что он берет в руки оружие в ответ на гневный протест народа против своих угнетателей, и что он борется за то, чтобы изменить социальную систему, которая удерживает всех его безоружных братьев в позоре и страданиях".

Фото: Соцсети

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Темы армия оружие история повстанцы партизаны вооружение военная история партизанская война
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