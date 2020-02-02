Кровь на граните Муста-Тунтури

Средний полуостров (район Кольского полуострова) отделен от материка хребтом Муста-Тунтури. Во время Великой Отечественной Войны здесь был самый северный участок фронта. "Муста-Тунтури" на финском языке означает "черная тундра". После эпических сражений Великой Отечественной добавился еще один вариант наименования — "Долина смерти".

Наступление здесь началось позже, 29 июня 1941 года. Защищающие фронт не могли поверить, что на территории всей страны проходят кровопролитные битвы, а на хребте тишина. Пользуясь этим затишьем, солдаты укрепляли свои позиции.

Главными задачами было:

Оборонять полуостровов Рыбачий и Средний, не допускать высадку десанта с моря и с воздуха Находиться в состоянии готовности к действиям против таких десантов, уничтожать их везде на территории полуостровов.

Трехлетние бои

Главнокомандующие немецких войск выделили горнострелковый корпус с опытными австрийскими стрелками. Первоначальные атаки корпуса вынудили отступить красноармейцев и занять позицию обороны. Все подходы немецкие войска держали под прицелом. Казалось, что невозможно построить опорный пункт на расстоянии 50 метров от линии обороны противника.

Для этого вражеских егерей отвлекали ложными атаками и взрывами, иначе за одно принесенное бревно боец платился жизнью. Две недели немцы пытались отбить хребет, заняв более выгодные с точки зрения военной стратегии — высоты и сопки, но результата не было. Затем 135-й полк предпринял неожиданную атаку и немцы были вынуждены уйти с северного склона. С этого момента пошли кровопролитные бои, которые длились три года. Немцам необходимо было пробраться к базе Северного флота у полуострова Средний. Шум перестрелок практически не затихал. За три года немцы так и не смогли перейти через границу СССР на этом хребте.

К началу 1944 года враги даже не думали наступать и только оборонялись. В течение трех лет немцы успели создать свои точки с пулеметами, укрепить позиции. 10 октября этого же года Красной армии удалось выбить врагов с Муста-Тунтури. Советские солдаты беспрестанно ползли по скалам под огнем противника. Четыре солдата повторили подвиг Александра Матросова, бросившись на немецкие амбразуры.

Окончание противостояния

В конце 1944 удалось до конца очистить Заполярную зону от немецких сил. Оборона Муста-Тунтури является образцом мужества и храбрости, благодаря которым врагу так и не удалось пробраться на желаемые территории.

Муста-Тунтури не имеет равных по количеству павших на 1 кв. метр, а так же по климатическим и геологическим условиям. Сегодня здесь находится музей под открытым небом, а у подножия — братская могила и памятник.