Стратегия США - сбивать наши ответные дорогие ракеты дешевыми

Разрыв Договора о ракетах средней и малой дальности явно выгоден США и не выгоден России. Однако американцы предлагают обсудить проблемы, а российское руководство не видит в этом необходимости. Почему? И почему все то чудо-оружие, которым мы можем ответить на установку в Европе американских ракет, родом из давнего советского прошлого, а описываемые характеристики противоречат законам физики в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda.Ru объяснил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.



Стратегия США - сбивать наши ответные дорогие ракеты дешевыми

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— Николай Николаевич, по вашему мнению, после выхода из Договора о ракетах средней и малой дальности, у нас будет проблемы, а у американцев — нет.

— Да, абсолютно так. Если бы у нас была своя Польша под боком, как Куба раньше была, то все было бы уравновешено. Но у нас этого нет. Путин что, не знает этого что ли?

— Может быть, будет какая-то Венесуэла?

— Супер. Это как — "Отечество славлю, которое есть, и трижды, которое будет…" С договора-то мы не когда-то выходим, а сейчас. Причем меня поражает, что мы так весело выходим.

— Да, первые, кстати.

— Это — бред какой-то. Им-то он в принципе не нужен вообще. Но они говорят: давайте поговорим. А почему нам не поговорить? Может быть, это ни к чему и не приведет, но возможно, что и договоримся. Нет же! "Не надо звонить в Вашингтон". Что за детский сад какой-то просто? Ну позвони. Трудно что ли? Какая разница, кто позвонит?

Ведь если их ракета появится в Европе, нам в любом случае придется что-то делать. Но тогда все уже будет намного хуже и сложнее, и весь мир станет намного опасней. Нам придется, например, сделать еще дополнительные подводные лодки и подогнать их к Америке, чтобы в случае конфликта бить не по их союзникам, от которых ничего не зависит, а по самим Соединенным Штатам.

— А баллистический удар межконтинентальными ракетами — это адекватный ответ или асимметричный?

— Здесь беда знаете в чем? В том, что американцы на самом деле, не такие глупые люди, как говорил Задорнов. Они давно уже — лет 15 тому назад — поставили задачу перехватить наш ответный удар баллистическими противоракетами дешевыми ракетами. Это — обычные ракеты.

Мы запускаем дорогую ядерную. Она вылетает в Космос. Все отстреливается и остается одна боеголовка. Двигателя уже нет. Боеголовка планирует. Они сбивают ее дешевой противоракетой, которых они хотят построить тысячи. Логика у американцев такая: мы наносим по русским удар, предположим, из Польши. Дурачки-русские бьют по Польше. Замечательно.

Если они по нам бьют, у них только это может получиться межконтинентальными ракетами. Тогда мы их перехватываем в космосе дешевыми противоракетами. Это означает, что мы можем начать против русских ядерную войну и выиграть ее без ущерба для себя. Это — опаснейшая вещь для всех, всего мира.

Но они это упорно делают уже давно. Ведь они вышли из договора по противоракетной обороне, которая запрещала эти противоракеты в 2001 году. И мы почему-то тогда утерлись, только опять что-то говорили про дружбу, сотрудничество и так далее.

Меня потрясает, что сейчас наши уперлись. Тогда американцы нас просто уведомили, что они выходят. Сейчас же они предлагают поговорить, вообще-то можно и сохранить этот договор, если претензии разрулить. А наши отмахиваются, хотя разрыв ДРСМД гораздо более опасен для нас.

Опять же — если у них будет очень много дешевых противоракет, нам с вами что придется делать? Наращивать ракетно-ядерный межконтинентальный потенциал. А это очень дорого. А у них — дешевый ответ, они еще обычных ракет добавят. Вот Путин про асимметрию говорил, это у них — ответ асимметричный. А все, что озвучил Путин, это — системы 50-х-60-х годов, только "Сармат" — 1987-й. Все советское.

— Американцы "Посейдона", как они его называют, очень боятся… Их пресса постоянно пишет, что снесет всю Калифорнию и так далее.

— Я физику в школе изучал, поэтому, учитывая сопротивление воды, которое на планете Земля везде одинаковое, не могу понять, как под водой она так может нестись. Бред сивой кобылы. У нас в 1968 году в Советском Союзе была сделана сверхскоростная подводная лодка, которая в НАТО проходила как "Барракуда". 85 км /ч под водой.

Сделали один экземпляр. Знаете, почему? Потому что когда скорость развивалась до такой степени, начинало трещать все, болты вылетали. Плюс на такой скорости с подводной лодки пуск чего-либо — ракет, торпед — провести нельзя. Поэтому сделали одну лодку и решили, что она просто не нужна. Но это было всего 85 км/ч. А тут мне рассказывают, что какой-то объект может двигаться под водой со скоростью 400. Вранье чистой воды. Ну как вы можете сопротивление воды преодолеть?

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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