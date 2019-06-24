Николай Платошкин: на отмену ДРСМД нам ответить нечем

Можно ли как-то противодействовать предстоящему размещению американских ракет СМД в Европе и воспрепятствовать этому? А в случае их размещения не допустить их реального применения? Или хотя бы найти адекватный ответ? Что значат заявления нашего президента и военных о новом мощном российском оружии? Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.



Николай Платошкин: на отмену ДРСМД нам ответить нечем

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— Николай Николаевич, пойдут ли европейские страны на размещение РСМД на своей территории? Есть ли у них или у нас такие силы, которые могут повлиять на этот процесс?

— Нет, у них их и нет. Центр принятия решений будет только в США.

— В принципе все мы знаем, что принятие решения для такой войны не в Европе невозможно. Вряд ли можно предположить, что Германия или Польша сами по себе выпустят эти ракеты по территории нашей страны. Мы можем как-то ответить на это?

— Наши хотят оснастить подлодки крылатыми ракетами. Но нас и так барражируют лодки, оснащенные ими. В основном же они — с баллистическими ракетами, которые быстрее, крылатые ракеты медленнее. Зачем вместо баллистической быстрой ракеты ставить на подводную лодку ракету медленную? Какой смысл?

— А как мы можем ответить? Мы найдем адекватный ответ?

— Нет, не найдем. Вот Путин как бы представляет, что это все — новое оружие. Но над ним знающие люди смеются, потому что это — мультики. На самом деле вся система, что он представляет, 50-60-х годов. Нормальный эксперт это знает. Только, например, крылатая ракета с ядерным двигателем.

Ядерный двигатель обеспечивает время и дальность полета, такая ракета в принципе может лететь сколько угодно времени, земной шар обогнуть. Это — действительно так. Но были сделаны эти ракеты уже давно. У американцев это — система "Плутон". Все это было еще в 1962 году. У нас тоже это было. Более полувека назад!

А Путин рассказывает, как будто это — что-то принципиально новое. Это — уже забытое старое. От них просто отказались, потому что крылатая ракета, даже с ядерным двигателем — медленная. Она летит часами. И решили, что баллистическая ракета лучше, потому что быстрее и дешевле, ведь двигатель работает только половину полета.

Плюс у ядерного двигателя для крылатой ракеты — очень большой диаметр, в итоге вся крылатая ракета получается огромная. Значит ее можно быстро засечь из-за большого размера и медленного полета, и ее можно легко сбить легко за это время. Это так считается, что она там летит около земли огибая препятствия.

Почему она их огибает? Вот у вас навигатор есть? Такой же навигатор стоит в ракете. Если где-то там, предположим, огромный дом построили, а вы в пусковую установку навигатора это не вложили, она в этот дом и врежется. Хотя она на летит все-таки на достаточной высоте, чтобы в обычные строения не попадать.

Еще сейчас про систему "Кинжал" говорят, что прямо новейшее, супер-современное и ужасно эффективное оружие. Ой, система "Кинжал" — это ОКБ Лавочкина, система "Буря" 1954 года. Вот что это такое!

— Может быть, она модернизирована как-то?

— Да нет. Закон Ньютона вы можете модернизировать? Нет, даже если вы президент Российской Федерации. Это — система прямоточного реактивного двигателя. Что она означает? В обычный реактивный двигатель подается топливо. И ракета летит. Здесь еще используется сверхзвуковой самолет.

К нему подвешивается ракета с реактивным двигателем. Сверхзвуковой самолет набирает сверхзвуковую скорость, и ракета выпускается, она летит под давлением воздуха, то есть без топлива практически, за счет того, что начальная скорость очень высокая. Все. Тут ничего сложного нет.

Прямоточный двигатель реактивный у них был еще в 50-е годы. А Путин сейчас говорит, что такое только у нас есть. Смешно. Да это не только у нас есть. Это в принципе вообще любой дурак сделать в гараже может. Здесь главный принцип в том, что ракета стартует не сама, а с самолета, который набрал сверхзвуковую скорость.

— А тут классом ракет средней дальности мы можем ответить? Они баллистические, кстати?

— Баллистические. Они запрещены.

— Еще наши говорят, что будут использоваться гиперзвуковые ракеты, а у американцев нет таких гиперзвуковых ракет средней дальности, которые уже практически есть у нас.

— Жалко, что сейчас в студии Правда.Ру нет ансамбля "Песняры". Что такое гиперзвук в переводе на обычный русский язык? Это любой объект, летящий со скоростью от пяти скоростей звука и выше. Скорость звука в среднем (она зависит от температуры) — тысяча км/ч. То есть — если ракета летит со скоростью 5-6 тысяч километров в час или больше, она — гиперзвуковая.

На ней еще Юрий Гагарин уже летал. Он летал на ракете со скоростью 25 тысяч км/ч. Просто ее никто не называл гиперзвуковой. И поэтому бред говорить, что у американцев нет. Как же они тогда тоже в Космос летают? И тоже с 1961 года. А подается сейчас так, что гиперзвук — что-то вообще невероятное!

Это все с 1961 года существует. Любая наша и их межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на боевом дежурстве, гиперзвуковая. Просто так их не называли раньше. Поэтому это все — одни лишь красивые слова — заклинания и ребрендинг, а не какие-то новые технологии.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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