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Автор Редакция military.pravda.ru

Эксперт: логичны ли взаимные претензии по ДРСМД?

Силовые структуры » Министерство обороны print

Можно ли было найти с американцами консенсус по российской ракете 9М729, которая вызывала у них сомнения? Справедливы ли претензии Москвы к противоракетам ПРО США в Европе, якобы нарушающим ДРСМД? Пойдут ли европейские страны на размещение РСМД на своей территории? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

— Николай Николаевич, Путин в ответ на размещение ракет средней дальности в Европе сделал заявление о перестановке крылатых ракет с кораблей на сушу. Как вы считаете, это полный абсурд, потому что так они до Америки не долетят, а добьют только до Европы. Логика в этом такая, что мы сможем уничтожить американцев союзников, если откуда по нам будет нанесен удар.

— Ну и что? Они-то уничтожают нас. Не наших союзников, а нас. А мы в ответ уничтожаем их сателлитов. Им начхать на это абсолютно.

— Здесь вопрос еще в том, что пойдут ли страны Европы на такое "развлечение"?

— А вы думаете, Прибалтика или Польша не пойдут? Они сами постоянно звонят Трампу и говорят: базу вашу хотим, вот так вот позарез надо. Если Польша размещает систему противоракетной обороны, она и от крылатых ракет не откажется. Да с удовольствием абсолютно их поставит. В том-то и беда, что Варшавского договора нет. Мы сами его разрушили тотально. Тоталитаризм ужасный и прочее. А где мы теперь будем размещать? Негде.

— Почему американцы прицепились к ракете 9М729? Она действительно нарушает этот договор или нет? Она очень близко подходит к запрещенным параметрам?

— Такое есть, она — где-то на грани, но смысл вообще не в этом. Горбачев подписал договор в 1987 году. Теперь Путин говорит: я не понимаю, что и зачем он подписал. Уже из сказанного понятно, почему его подписали. Американцы убрали эти ракеты из Европы — мы вздохнули свободно. Путин не понимает. Ну не знаю… А сейчас-то смысл в чем?

Тогда американцы понимали, что этот договор нам очень выгоден, поэтому заставили нас ликвидировать еще одну ракету, которую мы считали тактической, то есть неподпадающей под действие договора. Мы им говорили, что эта ракета — 470 км радиуса. Они говорят: не надо врать — 500 и выше. Мы пошли на ее ликвидацию. Горбачева за это ругали. Но какая была альтернатива?

Они говорят: или мы подписываем вот так, или вообще не подписываем. Что было разумно сделать? Убрать все американские ракеты из Европы или упереться и сказать: нет, вот ради AKI подписывать не будем! А у Путина какая-то странная ситуация. Американцы предъявляют претензии к этой ракете с 2013 года.

Только теперь Трамп решил выйти из договора. Они нам 6 лет про нее говорили. А я все время говорил: позовите их на испытание верифицировано. Пусть американцы сами на испытании убедятся, что летит эта ракета не больше 500 км. Но, даже если она добивает 490 км, то надо ее тоже убрать.

Главное, не какие-то десять-пятнадцать километров, а чтобы договор сохранился. Зачем наши уперлись в эту ракету, я вообще не могу понять. Ракета 470-490 километров дальности куда хоть полетит-то? — На Украину, в Казахстан или в Монголию? Зачем она вообще в принципе нужна? Когда был Варшавский договор, такие ракеты были, потому что предполагалось, что война должна была быть в Европе, в Германии и так далее.

Да, там возможен был обмен ударами ракетами на поле боя. Но сейчас мы собрались на Германию что ли наступать? Мы даже до Германии этой ракетой дострелить не можем. Вот даже с территории Калининградской области она до германской границы не долетит. Она нам вообще просто даже теоретически не нужна, с точки зрения боевого применения.

— Есть наши претензии к ним, что они устанавливают противоракеты ПРО, чем тоже нарушают договор. Наша сторона говорит, что это — тоже ракеты средней дальности, о которых мы и говорим. Мол, такой ракетой тоже можно ударить не по воздушным, а по нашим наземным целям. Эти претензии, с вашей точки зрения, нормальные или нет?

— Какой-то дикий художественный свист. Эти претензии дики для меня. Вот американские пусковые установки с противоракетами, которые баллистическую должны сбить, они сами — тоже баллистические. Баллистическая американская противоракета — не ядерная. То есть смысл вроде бы в том, чтобы нашу дорогую ядерную ракету сбить дешевой. Но это — нереально.

Наши упрекают, что в эту пусковую установку они могут зарядить крылатую ракету. Да крылатой ракете вообще не нужна пусковая установка. Это — беспилотный самолет. Он может взлетать с аэродрома. И зачем им вообще нужно в пусковую установку баллистической ракеты вставлять крылатую?

У них крылатые ракеты морского базирования в достатке имеются. Американский флот ставит корабли с ними в Средиземное море и на Балтике. Зачем им брать ракеты с корабля и засовывать на сухопутную территорию, если корабль более маневренный?

— То есть это — не двойного действия система, как утверждают наши?

— Бредятина какая-то. Просто бредятина. Так же, как и предложение Путина взять нашу морскую крылатую ракету разрешенную и поставить ее на сушу. Зачем это нужно?

— Надо бы корабли с этими ракетами подвести к их границе, тогда это действительно будет ответ.

— Да.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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