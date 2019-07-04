Первые хакеры - советские разведчики

Модная сегодня на Западе тема о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США приобрела особую актуальность накануне встречи Путина и Трампа в Осаке. С одной стороны, русские хакеры вызывают невольное восхищение их невероятными способностями, с другой, их пытаются представить гениальными психами. Некогда британский истеблишмент никак не мог взять в толк, как могла Кембриджская пятёрка перейти на сторону русских. Секреты того времени ушли в прошлое, но горькая пилюля не даёт покоя потомкам правящей элиты давным-давно почившей империи.

В нашей истории не всё так однозначно. Не все хакеры связаны со спецслужбами, и не все работают на Россию. Но нужно учитывать мейнстрим западной психиатрии, которая под давлением пресловутой «либеральной» идеи перешла к оправданию гомосексуалистов и прочих извращенцев, но по-прежнему для них неприемлемо традиционное отношение Православной церкви, осуждающей навязываемые обществу чуждые ему ценности. В этом видится глубинный подход в нашем противостоянии западной идеологии. Психически ненормальными там считают тех, кто решил сражаться с гнилым душком прогнившей цивилизации, а не с действительно моральными уродами.

1 июня 1989 года в лесу около Целле, примерно в 60 километрах к востоку от Ганновера, было обнаружено обугленное тело 23-летнего Карла Коха (Karl Koch). Одни до сих полагают, что юноша покончил самоубийством в день своего 23-го дня рождения, специально выбрав для этого 23 мая 1989 года, поскольку был психически нездоров. Другие все еще считают его жертвой мести со стороны спецслужб.

Схема, что сотрудничавшие с советскими спецслужбами работали исключительно за идею, а наши предатели - исключительно из-за корыстных интересов, находит всё больше почитателей за бугром. В хакере Карле Кохе тамошние СМИ увидели наркомана, продававшего на исходе холодной войны секреты за кокаин. Неважно кому - хотя бы КГБ.

Трагический конец юноши сделался культурным феноменом. Об этой истории написано несколько книг, поставлены спектакли, и в 1998 году немецкий режиссер снял художественный фильм «23 - Nichts ist so wie es scheint» - «23 - Всё не то, чем кажется»).

Карл Кох родился 22 июля 1965 года в Ганновере. Родители разошлись, когда он был еще ребенком. Мальчик жил вместе с матерью, пока она не умерла от рака незадолго до того, как отец вернулся в семью. 11-летнему Карлу тяжело было выносить папашку-алкоголика, а спустя два года в их семье объявилась подруга отца. Карл постоянно ссорился с ними. Обида была взаимной с обеих сторон.

Когда Карлу исполнилось 14 лет, отец подарил ему сатирический роман-трилогию «Иллюминатус!» (Illuminatus!), написанный американским тандемом: писателем Робертом Ши (Robert Shea) и анархистом Робертом Антоном Уилсоном (Robert Anton Wilson). Приключенческая история «теории заговора» в ней густо перемешана с анархизмом, магией, сексом, наркотиками и прочим не менее интересным, но далеко не всегда понятным даже пытливому подростку.

С 16-ти лет Карл пробует курить, начинает принимать диазепам. Когда ему исполнилось 18 лет, его отец умер от онкологического заболевания. В 1983 году началось увлечение Коха компьютерами, с которыми он познакомился в ученическом совете земли Нижняя Саксония. Годом ранее на рынке появился легендарный C64 - самый первый массово доступный компьютер. В 1985 году Карл покупает компьютер Atari ST.

Вскоре он приобретает репутацию умелого хакера и становится соучредителем ганноверского отделения компьютерного клуба Chaos Computer Club(CCC). В результате парень берет себе имя Хагбард Селин (Hagbard Celine), чтобы со своей самодельной золотой подводной лодкой и при помощи говорящего дельфина бороться с «иллюминатами».

В начале 1985 года ему вроде бы предложили взломать компьютерную сеть в США, чтобы ликвидировать отсталость соцстран от ведущих капстран в этой сфере. На полученные от КГБ средства он приобретал дорогостоящие наркотики, которые можно было легко купить на нелегальных рынках Западной Европы и США, но не в СССР и не в соцстранах.

В последние месяцы перед своей смертью Карл устроился на работу водителем и курьером в отделение партии ХДС в Нижней Саксонии. В юности он считал себя левым анархистом и атеистом, отныне он - записной патриот и богобоязненный консерватор. Метаморфоза произошла не вдруг, а под давлением Федерального управления уголовной полиции и Ведомства по охране конституции ФРГ, которые усмотрели в толковых молодых парнях «пятую колонну» Москвы и пригвоздили их к позорному столбу.

Ведущие германские телеканалы и наиболее солидные издания обвиняли увлеченных компьютерными технологиями ребят в шпионаже в пользу Кремля. Дошло до сравнения с наиболее успешной акцией восточно-германской Штази по внедрению в ближайшее окружение федерального канцлера ФРГ Вилли Брандта разведчика Гюнтера Гийома (Günter Guillaume). В результате хорошо спланированной сверху травли светлые умы с подмоченной репутацией, неустойчивой психикой и баловством с наркотиками вполне могли покончить с собой. Но их легко могли и убить. Достаточно было одной жертвы Карла Коха - Хагбарда Селина.

Фото: Соцсети

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