"Всемирный конгресс украинцев" в России ﻿не только "ел сало и пил горилку"

"Всемирный конгресс украинцев" в России — это полуподпольная организация, которая нелегитимна по определению, считает генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.



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Генпрокуратура России объявила организацию "Всемирный конгресс украинцев" (Ukrainian World Congress, UWC) нежелательной. Установлено, что деятельность этой организации представляет "угрозу для конституционного порядка и безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте агентства. На основании этого решения, Минюст может внести организацию в список нежелательных и признать ее деятельность запрещенной в России. Соответствующий Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2015 года.

"Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля", — отреагировал МИД Украины, замечая, что цели у организации совсем иные — поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих, осуществление просветительских программ за пределами Украины и другое.

UWC был создан в 1967 году, сообщает "Википедия", ее основателями были сторонники Андрея Мельника — одного из создателей запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН). Сегодня организация представляет собой объединение украинских диаспор в разных странах. Штаб-квартира организации находится в Торонто (Канада). Президент Украины Владимир Зеленский недавно встретился с представителями UWC, сообщила пресс-служба президента. "Я благодарен вам за защиту Украины, где бы вы ни находились. Вы защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", — сказал президент.

Как сообщает ukrinform. net, в связи с 5-ой годовщиной "российской агрессии" организация распространила заявление ее лидера Пола Грода.

"UWC призывает всех украинцев и наших сторонников организовывать мероприятия, в том числе митинги, памятные инициативы и кампании в социальных сетях, с целью повышения осведомленности и убеждения правительств всего мира усилить давление на Россию и ее сторонников путем усиления санкций и исключения из международных форумы за продолжающиеся нарушения; оказывать помощь Украине в области обороны и безопасности, включая оборонительное оружие и военную поддержку; развернуть миротворческую миссию ООН на российско-украинской границе и миссию ОБСЕ по наблюдению в Крыму; выступать за освобождение Российской Федерацией всех военнопленных, заложников и политических заключенных; и прекратить разработку российского газопровода Nord Stream 2, который будет угрожать единству и безопасности Европы", — заявил Грод.

Очевидно, что "организовывать мероприятия и митинги" на территории России с подобными целями не приветствуется.

Как сказал "Правде.Ру", член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель Управления правительственной информации Александр Михайлов, такие организации, финансируемые извне — это такие "масонские ложи для своих", "поэтому они очень редко попадают в поле общественного внимания". Эта организация нелегитимна по определению, а если в деятельности руководителя этой организации есть состав преступления, надо реагировать в рамках нашего действующего законодательства, отметил эксперт.

По мнению Александра Михайлова, скорее всего, российский филиал UWC не имеет юридического адреса, "может быть, есть частные квартиры, где он собирается". "Собрались, выпили горилки с салом, поболтали против России, написали корявым почерком какие-то призывы, расклеили листовки или разместили в интернете. Вот и все ее существование".

Но, видимо, все же, после изучения материалов дела, российская прокуратура пришла к выводу о том, что эта организация должна быть запрещена на территории России, что и должен оформить Минюст. "Если мы ее объявляем организацией, запрещенной в Российской Федерации, следовательно, любое аффилирование к этой организации конкретных лиц будет рассматриваться как преступление", — резюмировал Александр Михайлов.

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