Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде

Снайперы всегда считались элитой в армии любой страны, ведь это люди с комплектом ценных качеств, которые либо даются с рождения, либо приобретаются благодаря упорным и длительным тренировкам. Ниже мы поведаем о трех самых прославившихся стрелках за всю историю.

Карлос Хэскок

Этот человек прославился после Войны во Вьетнаме. Он пришел служить на благо Родины в 17 лет, когда наткнулся на холодок от своих соратников. Всех одолевали сомнения, что подросток в шляпе чем-то поможет, но их неуверенность разрушилась уже после первых испытаний на стрелковом поле. Парень всегда попадал ровно в цель.

Командование просто не могло потерять столь ценный кадр, и в 1966 году Карлос поехал во Вьетнам, где убил свыше 300 солдат вражеской стороны. В результате его действий, Северный Вьетнам даже пообещал вознаграждение за голову дерзкого стрелка, объявив об его очевидной примете - белом перышке, которое Карлос всегда вставлял в свой головной убор.

Одним из самых известных выстрелов этого героя стало убийство вражеского стрелка, когда пуля проникла сквозь прицел его же оружия. Естественно, такой случай нельзя было упустить из виду, и многочисленные голливудские киношники взяли этот момент в сюжеты своих фильмов. Помимо этого, Карлос установил рекорд, выстрелив на 2250 метров и попав в цель, который удалось побить лишь в 2002 году.

После войны уже мужчиной Карлос вернулся домой абсолютно целым. Скончался он в своей кровати, не дотянув до собственного 57-летия. Этот человек навсегда вошел в историю США.

Симо Хяюхя

Следующий в нашем перечне - снайпер из заснеженной Финляндии. Симо Хяюхя нетипичный рядовой военнослужащий, а настоящая гордость для своей страны и плохое знамение для всего Советского Союза. За период Зимней Войны, которая длилась с 1939 по 1940 годы, исходя из разных источников, этот человек убил около 750 советских солдат.

В рабочей деятельности «Белая Смерть» (так его называли советские солдаты) использовал оружие без оптического прицела. В истории есть лишь несколько примеров, когда стрелки применяли такие винтовки. Расстояние, которое пролетали пули этого легендарного человека, равнялось 450 метрам.

В маскировке солдату помогал его миниатюрный рост (152 см), а также ряд хитростей: например, он засовывал в рот снег, чтобы пар в моменты выдоха не выдавал его противникам, или смазывал водой зимнюю «крупу», создавая лед перед стволом своего оружия, чтобы при атаке не взбудоражить снег.

Финский герой прожил довольно долго и ушел на тот свет в возрасте 96 лет.

Людмила Павличенко

В нашей подборке лучших снайперов за всю историю нельзя не упомянуть снайпера, державшего в страхе немцев в период Второй мировой войны. Все это о Людмиле Павличенко - самой успешной представительнице слабого пола в снайперском деле в мировой истории. Девушку еле сдерживали в ее порывах отправиться на фронт, и успешно завершив подготовительные курсы, она все-таки попала в ряды советской армии.

Как рассказывала сама Павличенко, самое сложное - первый раз выстрелить и убить человека. В общей сложности на счету легендарной «Леди Смерть» - 309 вражеских солдат.

Фото: ask.fm