История единственного в мире голубя с боевой наградой Шер Ами

Так случилось, что представителям фауны нередко приходится принимать участие в человеческих войнах. Это все длится с древних времен.

Одним из самых популярных помощников в любом сражении всегда был конь. Но порой на фронте встречались и более экзотические экземпляры:

боевой слон,

горящие свиньи,

собаки-подрывники...

Место в боевых рядах нашлось и голубям

Но птицам, естественно, отводилась не атакующая роль и даже не удел помощников - они занимались транспортировкой срочной корреспонденции.

В число самых крупных битв по применению голубей вошла Первая мировая война. Тогда проводилась глобальная битва, ввиду чего командирам было просто необходимо контролировать свои действия десятки раз в день - тут и пришли на помощь птицы. Ряд из них, как и наша героиня - голубка Шер Ами, вошли навсегда в историю.

Голуби передавали координаты противника

3 октября 1918 года пятьсот военнослужащих 77-й пехотной американской дивизии ворвались на территорию противников, где после продолжительной битвы угодили в ловушку - их окружили враги. В «арсенале» солдат было лишь четыре почтовых голубя.

Командир отдал приказ направить одного из пернатых в штаб с просьбой предоставить артиллерийскую поддержку, но, так как они толком не знали местность, то в своем сообщении указали неправильные координаты.

Спустя некоторое время артиллерия, исходя из содержания письма, начала обстрел союзников - ввиду этого погибло больше 200 солдат.

Американцы решили запустить еще пару голубей уже с новыми данными по местоположению. Но, как только враги наблюдали в небе птиц - они сразу начинали стрелять по ним. Так случилось и тогда: немцы совершили обстрел по пернатым.

Шер Ами

У окружения оставалась лишь последняя надежда - единственная голубка с французским именем Шер Ами. Птица себя хорошо зарекомендовала, так как уже несколько раз совершала передачу сообщений, и всегда все происходило на высшем уровне.

Как только голубь взлетел, с вражеской стороны открыли огонь: пули угодили в грудную клетку птицы, от выстрела оторвало лапку и выбило глаз.

Но непонятно каким образом пернатому удалось выжить и покинуть зону боевых действий.

Спустя время залпы артиллерии прекратились - голубка, уже который раз успешно выполнила поручение. А приехавшие на помощь союзники оказали помощь окруженным людям и помогли им вернуться в безопасное место - 194 человека были спасены благодаря миниатюрной птичке.

Голубка выжила

В этот момент врачи пытались спасти Шер Ами. К счастью, голубка оказалась сильная и смогла выжить, после чего стала настоящим героем. Учитывая все ее достижения, птица была приставлена к одной из госнаград Франции.

Через год Шер Ами скончалась от старости. Из ее тела сделали чучело, которое на данный момент находится в Смитсоновском высшем учебном заведении США.

Фото: twitter.com