Безумная война

Сегодня французы считаются не самыми умелыми воинами. Все началось со Второй мировой войны, когда французское правительство сдало страну за считанные недели. Но до этого у Франции была долгая история многочисленных военных успехов.

Захват Галлии после падения Рима,

доминирование в Европе в Средние века,

а затем вновь, во времена короля Людовика XVI.

Франция была одной из самых могущественных военных держав Европы на протяжении многих веков и только в двадцатом веке уступила это звание Германии.

Даже после 1900 года Франция сохраняла значительную военную мощь.

В Первую мировую войну именно Франция была той страной, которая одержала первую из числа побед союзников во Второй битве при Марне.

К началу Второй мировой Франция имела превосходное оружие, едва ли не лучшее в Европе, но тактика и стратегия ее военных были устаревшими, и это решило дело.

Но некоторые из самых значительных французских военных успехов прошлого незаслуженно малоизвестны.

Безумная война

Безумная война длилась с 1485 по 1488 год.

Король Людовик XI умер, а Карл VIII был слишком юным для того, чтобы властвовать. Поэтому регентство оказалось в руках Анны де Божё.

Двоюродный брат короля, будущий король Людовик XII, был недоволен сложившейся ситуацией.

Когда его попытка получить регентство провалилась, он бежал в Бретань, которая была тогда независимой. Бретонцы встали на его сторону вместе с некоторыми могущественными французскими вассалами.

Началась кампания против французской монархии.

Желая воспользоваться этим в борьбе со своим врагом, к делу подключились Англия, Австрия и Испания. Все они послали своих солдат на помощь. Франция объявила мятежников предателями и стала готовить вторжение в Бретань. Армия мятежников насчитывала несколько тысяч бретонцев, большое количество испанцев и австрийцев и примерно 700 лучников из Англии.

Лучников возглавлял Эдвард Вудвилл, который прибыл в Бретань против воли своего короля. Генрих VII не хотел посылать войско, но Вудвилл все же отправился через Ла-Манш.

Стороны встретились в битве при Сент-Обен-дю-Кормье.

Французы попали в западню. Армия бретонцев заняла позицию на возвышенности, и английские лучники косили врага, пока тот готовился к сражению. Затем французская кавалерия, ведомая итальянскими наемниками, смогла воспользоваться брешью в порядках бретонцев и пробила их оборону. Французские солдаты прорвались и обошли мятежников, одержав решительную победу.

Окруженные, бретонцы не смогли сопротивляться, и их земля вошла в состав Франции.

Со времен падения Бургундии Бретань была прибежищем мятежной знати, и ее падение означало, что у мятежников нет места, куда они могли бы бежать и где могли бы плести заговоры против монархии.

Фото: sim-portal.ru