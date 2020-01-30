Сегодня французы считаются не самыми умелыми воинами. Все началось со Второй мировой войны, когда французское правительство сдало страну за считанные недели. Но до этого у Франции была долгая история многочисленных военных успехов.
Франция была одной из самых могущественных военных держав Европы на протяжении многих веков и только в двадцатом веке уступила это звание Германии.
Безумная война длилась с 1485 по 1488 год.
Король Людовик XI умер, а Карл VIII был слишком юным для того, чтобы властвовать. Поэтому регентство оказалось в руках Анны де Божё.
Двоюродный брат короля, будущий король Людовик XII, был недоволен сложившейся ситуацией.
Когда его попытка получить регентство провалилась, он бежал в Бретань, которая была тогда независимой. Бретонцы встали на его сторону вместе с некоторыми могущественными французскими вассалами.
Желая воспользоваться этим в борьбе со своим врагом, к делу подключились Англия, Австрия и Испания. Все они послали своих солдат на помощь. Франция объявила мятежников предателями и стала готовить вторжение в Бретань. Армия мятежников насчитывала несколько тысяч бретонцев, большое количество испанцев и австрийцев и примерно 700 лучников из Англии.
Лучников возглавлял Эдвард Вудвилл, который прибыл в Бретань против воли своего короля. Генрих VII не хотел посылать войско, но Вудвилл все же отправился через Ла-Манш.
Французы попали в западню. Армия бретонцев заняла позицию на возвышенности, и английские лучники косили врага, пока тот готовился к сражению. Затем французская кавалерия, ведомая итальянскими наемниками, смогла воспользоваться брешью в порядках бретонцев и пробила их оборону. Французские солдаты прорвались и обошли мятежников, одержав решительную победу.
Окруженные, бретонцы не смогли сопротивляться, и их земля вошла в состав Франции.
Со времен падения Бургундии Бретань была прибежищем мятежной знати, и ее падение означало, что у мятежников нет места, куда они могли бы бежать и где могли бы плести заговоры против монархии.
Фото: sim-portal.ru
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