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Автор Ксения Семенова

Безумная война

Силовые структуры

Сегодня французы считаются не самыми умелыми воинами. Все началось со Второй мировой войны, когда французское правительство сдало страну за считанные недели. Но до этого у Франции была долгая история многочисленных военных успехов.

  • Захват Галлии после падения Рима,
  • доминирование в Европе в Средние века,
  • а затем вновь, во времена короля Людовика XVI.

Франция была одной из самых могущественных военных держав Европы на протяжении многих веков и только в двадцатом веке уступила это звание Германии.

  • Даже после 1900 года Франция сохраняла значительную военную мощь.
  • В Первую мировую войну именно Франция была той страной, которая одержала первую из числа побед союзников во Второй битве при Марне.
  • К началу Второй мировой Франция имела превосходное оружие, едва ли не лучшее в Европе, но тактика и стратегия ее военных были устаревшими, и это решило дело.

Но некоторые из самых значительных французских военных успехов прошлого незаслуженно малоизвестны.

Безумная война

Безумная война длилась с 1485 по 1488 год.

Король Людовик XI умер, а Карл VIII был слишком юным для того, чтобы властвовать. Поэтому регентство оказалось в руках Анны де Божё.

Двоюродный брат короля, будущий король Людовик XII, был недоволен сложившейся ситуацией.

Когда его попытка получить регентство провалилась, он бежал в Бретань, которая была тогда независимой. Бретонцы встали на его сторону вместе с некоторыми могущественными французскими вассалами.

Началась кампания против французской монархии.

Желая воспользоваться этим в борьбе со своим врагом, к делу подключились Англия, Австрия и Испания. Все они послали своих солдат на помощь. Франция объявила мятежников предателями и стала готовить вторжение в Бретань. Армия мятежников насчитывала несколько тысяч бретонцев, большое количество испанцев и австрийцев и примерно 700 лучников из Англии.

Лучников возглавлял Эдвард Вудвилл, который прибыл в Бретань против воли своего короля. Генрих VII не хотел посылать войско, но Вудвилл все же отправился через Ла-Манш.

Стороны встретились в битве при Сент-Обен-дю-Кормье.

Французы попали в западню. Армия бретонцев заняла позицию на возвышенности, и английские лучники косили врага, пока тот готовился к сражению. Затем французская кавалерия, ведомая итальянскими наемниками, смогла воспользоваться брешью в порядках бретонцев и пробила их оборону. Французские солдаты прорвались и обошли мятежников, одержав решительную победу.

Окруженные, бретонцы не смогли сопротивляться, и их земля вошла в состав Франции.

Со времен падения Бургундии Бретань была прибежищем мятежной знати, и ее падение означало, что у мятежников нет места, куда они могли бы бежать и где могли бы плести заговоры против монархии.

Фото: sim-portal.ru

Темы армия франция безумная война
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Силовые структуры
Безумная война
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