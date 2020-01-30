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Автор Ксения Семенова

История неубиваемого бельгийского солдата

Силовые структуры

Некогда Бельгия была страной храбрых воинов. много славных имен воинов вписано в историю.

Одним из великих бельгийских воинов был Адриан Картон де Виар.

Родившийся 5 мая 1880 года в аристократической семье, он был сыном бельгийского юриста, ставшего директором каирских электрических железнодорожных путей. Мать де Виара была ирландской католичкой, но он воспитывался мачехой, которая была родом из Англии и отправила пасынка изучать юриспруденцию в эту страну. Адриан закончил Оксфордский университет, но решил позволить себе приключение.

Он отправился в Африку в качестве рядового, чтобы участвовать в военных действиях. Для этого ему пришлось соврать о своем возрасте.

В 1899 году, когда Адриан оказался в Африке, началась Вторая англо-бурская война.

В первый год войны британская армия, которая считалась самой подготовленной и лучшей по оснащению во всем мире, потерпела унизительное поражение от бурского ополчения.

В конце 1899 и начале 1900 года буры победили в ряде сражений.

Удачная партизанская война буров привела к тому, что англичане стали использовать концентрационные лагеря, в которых содержали бурских женщин и детей в грязных бараках.

Во время первой поездки в Африку де Виар был ранен в живот и пах. Этих ран было достаточно для того, чтобы его отправили в Англию выздоравливать.

Но уже в 1901 году он вернулся в Южную Африку и вступил в Имперскую легкую кавалерию, одно из лучших подразделений в британских колониальных войсках.

Де Виар так впечатлил свое командование, что быстро поднялся в чине и стал офицером.

Первым его назначением стала британская Индия, место для проверки всех британских офицеров того времени. Двумя годами позже он снова был в Африке.

Крест Виктории - высочайшая награда для британского военного.

Де Виар получил ее за битву в 1916 году.

Во время сражения он был командующим 8-м Глостерширским полком. Между 2 и 3 июля де Виар и еще три офицера возглавили штыковую атаку. Когда все прочие офицеры погибли, Адриан стал командовать четырьмя батальонами сразу и стоя в полный рост раздавал приказы своим солдатам взмахами трости. И все это под непрерывным пулеметным огнем.

  • За свою невероятную живучесть и удачливость, он получил прозвище «Счастливый Одиссей».

Сам он говорил, что

все его достижения являются всего лишь частью и следствием его наслаждения войной.

Фото: veteransnewsreport.com

Темы война бельгия адриан картон де виар
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