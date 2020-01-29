Дезертиры: о ком не слагают легенды

Военная теория представляет собой широкую область знаний, и поэтому часто военные действия демонстрируют прагматично - особенно на телевидении и кино. Правда в том, что на войне есть и трусость, и недоверие со стороны людей.
Несмотря на рост технологий и создание высокотехнологичных снаряжений, человек все равно чувствует страх.
В военной теории существует две модели поведения, когда человек оказывает на поле битвы: сбежать или вступить в бой.
Термин «дезертирство» появился еще в Средневековье.
Дезертирами называли людей, покинувших поле боя во время войны.
Со временем армия укрепилась, стала обязательным и естественным явлением. И мир столкнулся с новой проблемой
Впервые большой всплеск таких изменников был зафиксирован в римской армии IV века до н.э.
Рост дезертирства связан с появлением коррупции.
Вместе с этим IV век был самым страшным для дезертиров, поскольку уровень контроля усилился в несколько раз:
Несмотря на жесткий контроль со стороны государств, во многих странах увеличилась доля дезертирства. Это связано с множественным появлением войн и сражений.
В солдаты в это время часто "забирали" силой. А человек, который не хочет служить, склонен к побегу. К дезертирству.
В российской империи также были распространены дезертиры.
Они представляли угрозу для мирного населения, поскольку они были хорошо обучены рукопашному бою и имели оружие. Позже они объединялись с такими же изменниками и создавали разбойничьи лагеря.
Сегодня же дезертирство - это акт трусости. У человека есть доступ к технологиям, уменьшенный срок службы, но проблема кроется в факторах безразличия и бюрократии. ТИ нежелании служить.
Получается, что исключить дезертирство полностью нельзя.
Фото: obozrevatel.com
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