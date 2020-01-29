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Автор Владан Джурич

Дезертиры: о ком не слагают легенды

Силовые структуры

Военная теория представляет собой широкую область знаний, и поэтому часто военные действия демонстрируют прагматично - особенно на телевидении и кино. Правда в том, что на войне есть и трусость, и недоверие со стороны людей.

Несмотря на рост технологий и создание высокотехнологичных снаряжений, человек все равно чувствует страх.

В военной теории существует две модели поведения, когда человек оказывает на поле битвы: сбежать или вступить в бой.

Что такое "дезертирство"

Термин «дезертирство» появился еще в Средневековье.

Дезертирами называли людей, покинувших поле боя во время войны.

  • В Древнем Египте предателей жестоко наказывали, отрезая язык.
  • В Спарте предавший Родину человек лишался всего имущества и возможности работать.
  • В Древней Греции - брили половину головы, а потом заставляли стоять несколько дней на городской площади. При этом люди могли добровольно закидать изменника овощами.

Со временем армия укрепилась, стала обязательным и естественным явлением. И мир столкнулся с новой проблемой

дезертирство в мирное время

Впервые большой всплеск таких изменников был зафиксирован в римской армии IV века до н.э. 

Рост дезертирства связан с появлением коррупции. 

Вместе с этим IV век был самым страшным для дезертиров, поскольку уровень контроля усилился в несколько раз:

  • Изменникам наносили клеймо, а затем возвращали в строй.
  • Мирным жителям нельзя было укрывать или скрывать информацию о предателях. Правительство и охранные войска угрожали физическим насилием всем жителям, прячущих дезертиров.

Число дезертиров растет в военное время

Несмотря на жесткий контроль со стороны государств, во многих странах увеличилась доля дезертирства. Это связано с множественным появлением войн и сражений.

В солдаты в это время часто "забирали" силой. А человек, который не хочет служить, склонен к побегу. К дезертирству.

В России

В российской империи также были распространены дезертиры.

Они представляли угрозу для мирного населения, поскольку они были хорошо обучены рукопашному бою и имели оружие. Позже они объединялись с такими же изменниками и создавали разбойничьи лагеря.

Сегодня же дезертирство - это акт трусости. У человека есть доступ к технологиям, уменьшенный срок службы, но проблема кроется в факторах безразличия и бюрократии. ТИ нежелании служить.

Получается, что исключить дезертирство полностью нельзя.

Фото: obozrevatel.com

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