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Автор Диана Гаврилова

5 фактов о самоубийствах военных в США

Силовые структуры

Самоубийство стало основной причиной смертности в армии США — оно превышает аварии, автокатастрофы и даже боевые потери.

Исторически уровень самоубийств в армии был ниже уровня, чем среди гражданского населения. Но с начала 2000-х годов уровень самоубийств неуклонно растет, и проблема, как говорит генерал армии Раймонд Одиерно, "будет сохраняться в течение многих лет".

Статистика

  1. В 2012 году число военных самоубийств превысило общее количество погибших в бою. По данным Пентагона, число самоубийств в действующей армии возросло до рекордных 349, почти по одному в день. Армия, безусловно самая крупная из военных служб, имела наибольшее количество самоубийств — 182. В военно-морском флоте было зафиксировано 60 самоубийств, в ВВС — 59, а в морской пехоте - 48.
  2. Данные, опубликованные Пентагоном за 2008-2011 годы, показывают, что 52 процента военных самоубийств были совершены теми, кто не находился в зоне боевых действий; только 14 процентов - ветеранами боевых действий.
  3. Исследование показало, что развертывание боевых действий повышал риск самоубийства для женщин по сравнению с мужчинами, хотя риск самоубийства по-прежнему оставался ниже для женщин, чем для мужчин. Кроме того, исследование выявило корреляцию между понижением в должности и риском самоубийства: солдаты, которые были понижены в должности в течение последних двух лет, испытывали повышенный риск самоубийства по сравнению с теми, у кого не было понижения в должности. Был также повышенный риск у солдат, не имеющих, по крайней мере, диплома об окончании средней школы или сертификата GED, по сравнению с солдатами с более высоким образованием.
  4. Анализ военных самоубийств в 2011 году показал, что военнослужащие, которые были разведены, имели на 55 процентов более высокий риск самоубийства, чем те, кто был женат. Это исследование также показало, что большинство военнослужащих, которые пытались покончить жизнь самоубийством (около 65 процентов), имели историю проблем с поведением.
  5. Хотя ветераны составляют всего 10 процентов армии, на них приходится почти каждое пятое из всех самоубийств в Америке. Уровень самоубийств для ветеранов почти вдвое выше, чем среди гражданского населения, и каждый день примерно 22 ветерана совершают самоубийство — примерно одно самоубийство каждые 65 минут. Более 69 процентов всех самоубийств были среди тех ветеранов, кто старше 50 лет. Специалисты по психическому здоровью говорят, что они, скорее всего, ветераны Вьетнама, которые разочаровываются в жизни после того, как их дети покинут дом или распадется давний брак.

Фото: gottstat. com

Темы сша военные статистика самоубийства
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