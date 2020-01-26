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Автор Диана Гаврилова

День ветеранов в США

Силовые структуры

День ветеранов - известный американский праздник, но есть также несколько заблуждений о нем. Чтобы прояснить все, вот важные факты, которые вы должны знать.

День ветеранов - это не день памяти

День памяти - это время, чтобы вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за страну, особенно в битве или от ран, которые они получили в ходе сражения. День ветеранов чествует всех тех, кто служил стране в войне или мире - живыми или мертвыми - хотя он в основном призван поблагодарить живых ветеранов за их жертвы.

Первоначально праздник назывался Днем перемирия в ознаменовывал окончание Первой мировой войны

Первая мировая война официально закончилась, когда Версальский договор был подписан 28 июня 1919 года. Однако боевые действия закончились примерно за семь месяцев до этого. 

По этой причине 11 ноября 1918 года во многом считалось концом войны и называлось Днем перемирия. 

  • в 1926 году Конгресс официально признал его концом войны
  • в 1938 году он стал официальным праздником, прежде всего днем, посвященным чествованию ветеранов Первой мировой войны

Но затем произошла Вторая мировая война и война в Корее, поэтому 1 июня 1954 года Конгресс вновь изменил слово «перемирие» на «ветераны», чтобы в этот день почтить память американских ветеранов всех войн.  

Почему изменялась дата Дня ветеранов

Конгресс подписал законопроект о едином отпуске в 1968 году, чтобы гарантировать, что несколько федеральных праздников, включая День ветеранов, будут отмечаться в понедельник. Чиновники надеялись, что в течение долгих выходных это подстегнет поездки и другие семейные мероприятия, что будет стимулировать экономику.

По какой-то необъяснимой причине законопроект установил празднование Дня ветеранов в четвертый понедельник каждого октября.

  • 25 октября 1971 года состоялся первый День ветеранов по этому новому законопроекту. 

Мы не уверены, почему для реализации потребовалось три года, но неудивительно, что в связи с этим изменением возникло много недоразумений, и многие штаты были недовольны, решив продолжить признавать тот день как раньше - в ноябре.

В течение нескольких лет стало очевидно, что большинство граждан США хотят праздновать День ветеранов 11 ноября, поскольку это имело историческое и патриотическое значение. 

Так, 20 сентября 1975 года президент Джеральд Форд подписал еще один закон, который вернул соблюдение первоначальной даты, начиная с 1978 года.

4. Другие страны тоже празднуют этот день

Другие страны также чествуют своих ветеранов 11 ноября. 

  • Канада и Австралия называют 11 ноября «Днем памяти». Жители Канады носят красные цветы мака, чтобы почтить память погибших на войне. 
  • Великобритания тоже называет это «Днем памяти», но отмечает его в воскресенье, самое близкое к 11 ноября, с парадами, служениями и двумя минутами молчания в Лондоне, чтобы почтить память тех, кто погиб на войне.

Фото: 1assistcare.com

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