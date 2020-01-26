День ветеранов в США

День ветеранов - известный американский праздник, но есть также несколько заблуждений о нем. Чтобы прояснить все, вот важные факты, которые вы должны знать.
День памяти - это время, чтобы вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за страну, особенно в битве или от ран, которые они получили в ходе сражения. День ветеранов чествует всех тех, кто служил стране в войне или мире - живыми или мертвыми - хотя он в основном призван поблагодарить живых ветеранов за их жертвы.
Первая мировая война официально закончилась, когда Версальский договор был подписан 28 июня 1919 года. Однако боевые действия закончились примерно за семь месяцев до этого.
По этой причине 11 ноября 1918 года во многом считалось концом войны и называлось Днем перемирия.
Но затем произошла Вторая мировая война и война в Корее, поэтому 1 июня 1954 года Конгресс вновь изменил слово «перемирие» на «ветераны», чтобы в этот день почтить память американских ветеранов всех войн.
Конгресс подписал законопроект о едином отпуске в 1968 году, чтобы гарантировать, что несколько федеральных праздников, включая День ветеранов, будут отмечаться в понедельник. Чиновники надеялись, что в течение долгих выходных это подстегнет поездки и другие семейные мероприятия, что будет стимулировать экономику.
По какой-то необъяснимой причине законопроект установил празднование Дня ветеранов в четвертый понедельник каждого октября.
Мы не уверены, почему для реализации потребовалось три года, но неудивительно, что в связи с этим изменением возникло много недоразумений, и многие штаты были недовольны, решив продолжить признавать тот день как раньше - в ноябре.
В течение нескольких лет стало очевидно, что большинство граждан США хотят праздновать День ветеранов 11 ноября, поскольку это имело историческое и патриотическое значение.
Так, 20 сентября 1975 года президент Джеральд Форд подписал еще один закон, который вернул соблюдение первоначальной даты, начиная с 1978 года.
4. Другие страны тоже празднуют этот день
Другие страны также чествуют своих ветеранов 11 ноября.
Фото: 1assistcare.com
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