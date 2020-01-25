4 факта о гражданской войне в США

Гражданская война в США велась между Соединенными Штатами Америки и Конфедеративными Штатами Америки, состоящей из одиннадцати южных штатов, покинувших Союз в 1860 и 1861 годах.
Конфликт начался главным образом в результате давних разногласий по поводу института рабства 9 февраля 1861 года. Джефферсон Дэвис, бывший сенатор и военный министр США, был избран президентом Конфедеративных Штатов Америки членами Конституционного конвента Конфедерации.
После четырех кровавых лет конфликта в США победили Конфедеративные Штаты.
Авраам Линкольн вырос в бревенчатой хижине в Кентукки. До 1840-х годов он работал продавцом и юристом.
Встревоженные его позицией против рабства, семь южных штатов отделились вскоре после того, как он был избран президентом в 1860 году, и вскоре последовали еще четыре штата. Линкольн заявил, что сделает все необходимое, чтобы Соединенные Штаты были едины.
Он отказался признать южные штаты независимой нацией, и весной 1861 года началась гражданская война. 1 января 1863 года Линкольн издал Прокламацию об освобождении рабов, которая освободила рабов в районах страны, которые восстали против Соединенных Штатов. Прокламация об освобождении заложила основу для свободы рабов по всей стране.
Линкольн выиграл переизбрание в 1864 году против оппонентов, которые хотели подписать мирный договор с южными штатами.
К середине XIX века рабство было сосредоточено главным образом в южных штатах, где рабов использовали в качестве сельскохозяйственных рабочих, ремесленников и слуг. Рабство сформировало костяк в аграрной экономике юга.
В северных штатах промышленность в основном управляла экономикой. Многие люди на севере и юге считали, что рабство было аморальным и неправильным, но институт оставался, что создавало большую пропасть в политической и социальной сферах.
Тем не менее, с самых ранних дней Соединенных Штатов политики по обе стороны основных проблем пытались найти компромисс, который позволил бы избежать раскола страны и в конечном итоге предотвратить войну.
Однако Миссурийский Компромисс, Компромисс 1850 года, Закон Канзас-Небраска и многие другие не смогли защитить страну от раскола и войны.
Когда южные штаты вышли из состава Союза, война еще не была очевидной. Федеральные форты, казармы и военно-морские верфи усеивали южный пейзаж. Многие офицеры регулярной армии цепко держались за свои посты, а не сдавали свои объекты растущему южному военному присутствию.
Президент Линкольн попытался снабдить эти гарнизоны продовольствием и продовольствием по морю. Конфедерация узнала о планах Линкольна и потребовала, чтобы форты сдались под угрозой применения силы. Когда американские солдаты отказались, южные каролинцы обстреляли форт Самтер в центре гавани Чарлстона.
После 34-часового сражения солдаты внутри форта сдались конфедератам. Так началась война между Севером и Югом.
Фото: military.com
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