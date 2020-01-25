4 факта о гражданской войне в США

Гражданская война велась между Северным и Южным штатами в 1861-1865 гг.

Гражданская война в США велась между Соединенными Штатами Америки и Конфедеративными Штатами Америки, состоящей из одиннадцати южных штатов, покинувших Союз в 1860 и 1861 годах.

Конфликт начался главным образом в результате давних разногласий по поводу института рабства 9 февраля 1861 года. Джефферсон Дэвис, бывший сенатор и военный министр США, был избран президентом Конфедеративных Штатов Америки членами Конституционного конвента Конфедерации.

После четырех кровавых лет конфликта в США победили Конфедеративные Штаты.

Авраам Линкольн был президентом Соединенных Штатов во время гражданской войны.

Авраам Линкольн вырос в бревенчатой ​​хижине в Кентукки. До 1840-х годов он работал продавцом и юристом.

Встревоженные его позицией против рабства, семь южных штатов отделились вскоре после того, как он был избран президентом в 1860 году, и вскоре последовали еще четыре штата. Линкольн заявил, что сделает все необходимое, чтобы Соединенные Штаты были едины.

Он отказался признать южные штаты независимой нацией, и весной 1861 года началась гражданская война. 1 января 1863 года Линкольн издал Прокламацию об освобождении рабов, которая освободила рабов в районах страны, которые восстали против Соединенных Штатов. Прокламация об освобождении заложила основу для свободы рабов по всей стране.

Линкольн выиграл переизбрание в 1864 году против оппонентов, которые хотели подписать мирный договор с южными штатами.

Проблемы рабства и централизации власти разделили Соединенные Штаты.

К середине XIX века рабство было сосредоточено главным образом в южных штатах, где рабов использовали в качестве сельскохозяйственных рабочих, ремесленников и слуг. Рабство сформировало костяк в аграрной экономике юга.

В северных штатах промышленность в основном управляла экономикой. Многие люди на севере и юге считали, что рабство было аморальным и неправильным, но институт оставался, что создавало большую пропасть в политической и социальной сферах.

Южане чувствовали угрозу под влиянием северных политиков и «аболиционистов», среди которых был Джон Брауни, который утверждал, что федеральное правительство не имело полномочий положить конец рабству, ввести определенные налоги, форсировать улучшение инфраструктуры или повлиять на западную экспансию вопреки желаниям правительств штатов.

чувствовали угрозу под влиянием северных политиков и «аболиционистов», среди которых был Джон Брауни, который утверждал, что федеральное правительство не имело полномочий положить конец рабству, ввести определенные налоги, форсировать улучшение инфраструктуры или повлиять на западную экспансию вопреки желаниям правительств штатов. В то время некоторые северяне чувствовали, что южные политики обладали слишком большой властью в палате и сенате, и что их никогда не переубедить и не победить.

Тем не менее, с самых ранних дней Соединенных Штатов политики по обе стороны основных проблем пытались найти компромисс, который позволил бы избежать раскола страны и в конечном итоге предотвратить войну.

Однако Миссурийский Компромисс, Компромисс 1850 года, Закон Канзас-Небраска и многие другие не смогли защитить страну от раскола и войны.

Гражданская война началась, когда южные войска разбомбили Форт Самтер в штате Южная Каролина

Когда южные штаты вышли из состава Союза, война еще не была очевидной. Федеральные форты, казармы и военно-морские верфи усеивали южный пейзаж. Многие офицеры регулярной армии цепко держались за свои посты, а не сдавали свои объекты растущему южному военному присутствию.

Президент Линкольн попытался снабдить эти гарнизоны продовольствием и продовольствием по морю. Конфедерация узнала о планах Линкольна и потребовала, чтобы форты сдались под угрозой применения силы. Когда американские солдаты отказались, южные каролинцы обстреляли форт Самтер в центре гавани Чарлстона.

После 34-часового сражения солдаты внутри форта сдались конфедератам. Так началась война между Севером и Югом.

Фото: military.com