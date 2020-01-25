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Автор Диана Гаврилова

10 фактов об Александре Великом

Силовые структуры

Александр III Македонский - один из самых успешных и известных военных командиров в мире. Унаследовав македонскую корону в возрасте 20 лет в 336 г. до н.э., он продолжил завоевательную кампанию, продолжавшуюся десять лет, победив державу Ахеменидов и свергнув ее короля Дария III, прежде чем двинулся еще дальше на восток к Пенджабу в Индии.

Он сформировал одну из крупнейших смежных империй в истории до своей смерти в 323 году до нашей эры. Вот несколько фактов об этом герое.

 Его отцом был Филипп II Македонский

Филипп II был великим царем Македонским, победившим Афины и Фивы в битве при Херонее. Он стремился создать федерацию греческих государств, известную как Коринфский союз, с самим собой в качестве избранного гегемона (лидера).

Военные реформы Филиппа II имели решающее значение для успеха Александра

Филипп превратил македонскую армию в самую смертоносную силу того времени, развивая свою пехотную фалангу, кавалерию, осадную технику и систему логистики. Благодаря реформам Филиппа, Александр унаследовал лучшую армию того времени.

 Аристотель был его наставником

Александр был обучен одним из самых известных философов в истории. Филипп II нанял Аристотеля, пообещав, что он восстановит его дом, который он ранее стер с лица земли.

Филипп II был убит

Македоняне довольно давно убивали тех, кто был у власти, и Филип был убит на свадьбе одним из членов его королевской охраны.

Александр боролся за то, чтобы стать королем

Поскольку мать Александра Олимпия была из Эпира, он был наполовину македонцем. Его борьба за трон была кровавой; другая жена Филиппа и ее дочь были убиты вместе с двумя македонскими принцами. Он также подавил несколько мятежных группировок.

Первоначально он проводил кампанию на Балканах

Весной 335 г. до н.э. Александр хотел укрепить свои северные границы и стремился подавить несколько восстаний. Он одержал победу над многочисленными племенами, а затем разрушил мятежные Фивы. Затем он начал свою кампанию в Азии.

 Его первое крупное сражение против персов было на реке Граник в мае 334 г. до н.э.

Перейдя в Малую Азию в 334 г. до н.э., Александр вскоре столкнулся с персидской армией, которая ждала его по другую сторону реки Граник. Александр был почти убит во время последовавшей атаки.

После многих тяжелых боев армия Александра вышла победителем и разгромила персидские войска. Хотя они пытались сдаться, Александр окружил и убил греческих наемников, служивших с персами.

Он окончательно победил персидского царя Дария III на Иссе в 333 г. до н.э.

Александр сражался с Дарием на Иссе, в современной Сирии. Армия Александра, возможно, была вдвое меньше Дария, но узкое место битвы гарантировало, что превосходство Дария давало малое преимущество.

Вскоре последовала македонская победа, и Дарий бежал на восток. Александр должным образом захватил брошенные ценности Дария, в том числе роскошную королевскую палатку персидского короля, мать и жену.

 Король Дарий III был побежден и убит после битвы при Гаугамеле

После победы над Дарием в 331 г. до н.э. персидский царь был свергнут и убит одним из своих сатрапов (баронов). Династия Ахеменидов, по сути, умерла вместе с Дарием, и Александр теперь был царем Персии, а также Македонским.

Его армия достигла Индии в 327 г. до н.э.

Неудовлетворенный завоеванием Персии, Александр хотел покорить весь известный мир, который, как считалось, был окружен океаном. Он пересек Гиндукуш в древней Индии в 327 году до нашей эры. Это была бы самая кровавая часть его кампаний.

Фото: tv.vtomske.ru

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