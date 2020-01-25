10 фактов об Александре Великом

Александр III Македонский - один из самых успешных и известных военных командиров в мире. Унаследовав македонскую корону в возрасте 20 лет в 336 г. до н.э., он продолжил завоевательную кампанию, продолжавшуюся десять лет, победив державу Ахеменидов и свергнув ее короля Дария III, прежде чем двинулся еще дальше на восток к Пенджабу в Индии.
Он сформировал одну из крупнейших смежных империй в истории до своей смерти в 323 году до нашей эры. Вот несколько фактов об этом герое.
Филипп II был великим царем Македонским, победившим Афины и Фивы в битве при Херонее. Он стремился создать федерацию греческих государств, известную как Коринфский союз, с самим собой в качестве избранного гегемона (лидера).
Филипп превратил македонскую армию в самую смертоносную силу того времени, развивая свою пехотную фалангу, кавалерию, осадную технику и систему логистики. Благодаря реформам Филиппа, Александр унаследовал лучшую армию того времени.
Александр был обучен одним из самых известных философов в истории. Филипп II нанял Аристотеля, пообещав, что он восстановит его дом, который он ранее стер с лица земли.
Македоняне довольно давно убивали тех, кто был у власти, и Филип был убит на свадьбе одним из членов его королевской охраны.
Поскольку мать Александра Олимпия была из Эпира, он был наполовину македонцем. Его борьба за трон была кровавой; другая жена Филиппа и ее дочь были убиты вместе с двумя македонскими принцами. Он также подавил несколько мятежных группировок.
Весной 335 г. до н.э. Александр хотел укрепить свои северные границы и стремился подавить несколько восстаний. Он одержал победу над многочисленными племенами, а затем разрушил мятежные Фивы. Затем он начал свою кампанию в Азии.
Перейдя в Малую Азию в 334 г. до н.э., Александр вскоре столкнулся с персидской армией, которая ждала его по другую сторону реки Граник. Александр был почти убит во время последовавшей атаки.
После многих тяжелых боев армия Александра вышла победителем и разгромила персидские войска. Хотя они пытались сдаться, Александр окружил и убил греческих наемников, служивших с персами.
Александр сражался с Дарием на Иссе, в современной Сирии. Армия Александра, возможно, была вдвое меньше Дария, но узкое место битвы гарантировало, что превосходство Дария давало малое преимущество.
Вскоре последовала македонская победа, и Дарий бежал на восток. Александр должным образом захватил брошенные ценности Дария, в том числе роскошную королевскую палатку персидского короля, мать и жену.
После победы над Дарием в 331 г. до н.э. персидский царь был свергнут и убит одним из своих сатрапов (баронов). Династия Ахеменидов, по сути, умерла вместе с Дарием, и Александр теперь был царем Персии, а также Македонским.
Неудовлетворенный завоеванием Персии, Александр хотел покорить весь известный мир, который, как считалось, был окружен океаном. Он пересек Гиндукуш в древней Индии в 327 году до нашей эры. Это была бы самая кровавая часть его кампаний.
Фото: tv.vtomske.ru
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