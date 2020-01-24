6 фактов об американских капелланах

В этой статье представлено несколько фактов о военных священниках в армии США.

Капелланы имеют звание офицера и выполняют двойную роль: религиозного лидера и офицера штаба, но не обладают обязанностями командования. В 24 статье Женевской конвенции капелланы определены как защищенный персонал, выполняющий свои функции и обязанности священнослужителей. Правила запрещают капелланам носить оружие и классифицируют их как некомбатантов. Военные капелланы США представляют конкретные религиозные организации и работают, чтобы обеспечить свободу вероисповедания. Раздел 10 Кодекса США (USC), предусматривает назначение офицеров капелланами в армии, на флоте и в военно-воздушных силах. Военно-морской флот предоставлять капелланов для корпуса морской пехоты, береговой охраны и торгового флота. По мнению министерства обороны, целью капелланов является «удовлетворение религиозных потребностей, оказание религиозной и пастырской помощи и консультирование командиров о сложностях религии в отношении ее персонала и миссии, в зависимости от обстоятельств. Как военнослужащие, капелланы имеют уникальные возможности для оказания помощи военнослужащим, их семьям и другому уполномоченному персоналу в решении задач военной службы в качестве сторонников религиозного, морального и духовного благополучия и устойчивости». Требования Министерства обороны к капелланам включают: кандидат должен быть одобрен квалифицированной религиозной организацией, иметь двухлетний опыт религиозного лидерства, иметь степень бакалавра в области теологии или смежных дисциплин, учиться и соответствовать физическим стандартам и другим требованиям, чтобы быть уполномоченным офицером. Единственное решение федерального суда, непосредственно касающееся конституционности военного капеллана, - это «Katcoff V. Marsh» (1985). 2-й Окружной апелляционный суд США поддержал капелланство армии США на том основании, что военнослужащие имеют конституционное право в соответствии с положениями Первой поправки о праве заниматься религиозным богослужением, право, которое армия будет чрезмерно обременять, если не обеспечит капелланов. Капелланы в армии представляют более 200 различных конфессий. К конфессиям с наибольшим представительством (более 100, как активных, так и резервных) относятся: Южная баптистская церковь (787), Римско-католическая церковь (350), Объединенная методистская церковь (274), Евангелический церковный альянс (174).

Фото: trstimson.com