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Автор Диана Гаврилова

6 фактов об американских капелланах

Силовые структуры

В этой статье представлено несколько фактов о военных священниках в армии США.

  1. Капелланы имеют звание офицера  и выполняют двойную роль: религиозного лидера и офицера штаба, но не обладают обязанностями командования. В 24 статье Женевской конвенции капелланы определены как защищенный персонал, выполняющий свои функции и обязанности священнослужителей. Правила запрещают капелланам носить оружие и классифицируют их как некомбатантов.
  2. Военные капелланы США представляют конкретные религиозные организации и работают, чтобы обеспечить свободу вероисповедания. Раздел 10 Кодекса США (USC), предусматривает назначение офицеров капелланами в армии, на флоте и в военно-воздушных силах. Военно-морской флот предоставлять капелланов для корпуса морской пехоты, береговой охраны и торгового флота.
  3. По мнению министерства обороны, целью капелланов является «удовлетворение религиозных потребностей, оказание религиозной и пастырской помощи и консультирование командиров о сложностях религии в отношении ее персонала и миссии, в зависимости от обстоятельств. Как военнослужащие, капелланы имеют уникальные возможности для оказания помощи военнослужащим, их семьям и другому уполномоченному персоналу в решении задач военной службы в качестве сторонников религиозного, морального и духовного благополучия и устойчивости».
  4. Требования Министерства обороны к капелланам включают: кандидат должен быть одобрен квалифицированной религиозной организацией, иметь двухлетний опыт религиозного лидерства, иметь степень бакалавра в области теологии или смежных дисциплин, учиться и соответствовать физическим стандартам и другим требованиям, чтобы быть уполномоченным офицером.
  5. Единственное решение федерального суда, непосредственно касающееся конституционности военного капеллана, - это «Katcoff V. Marsh» (1985).  2-й Окружной апелляционный суд США поддержал капелланство армии США на том основании, что военнослужащие имеют конституционное право в соответствии с положениями Первой поправки о праве заниматься религиозным богослужением, право, которое армия будет чрезмерно обременять, если не обеспечит капелланов.
  6. Капелланы в армии представляют более 200 различных конфессий. К конфессиям с наибольшим представительством (более 100, как активных, так и резервных) относятся: Южная баптистская церковь (787), Римско-католическая церковь (350), Объединенная методистская церковь (274), Евангелический церковный альянс (174).

Фото: trstimson.com

Темы капеллан армия сша
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Силовые структуры
6 фактов об американских капелланах
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