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Автор Диана Гаврилова

Высадка в Нормандии: ключевые факты об одной из самых важных военных операций

Силовые структуры

Операция "Нептун" — так значилось в планах военного командования союзнических сил операция по освобождению Франции от фашистов.

Основными целями высадки войск коалиции были 5 пляжей: Омаха, Юта, Джуно, Сворд и Голд.

Ход операции

Первоначальной датой операции было выбрано 5 июня, и ожидалось, что полная луна, спокойная вода и отлив помогут высадке войск. Но из-за прогноза метеорологов, сообщивших о шторме, одна из самых сложных комбинированных воздушных, морских и сухопутных военных операций, когда-либо предпринятых, была отложена на 24 часа.

  • В 10 часов вечера 6 июня 1944 г. войска начали отходить от британских берегов и направляться через Ла-Манш.
  • Пять штурмовых групп отплыли в темноте в армаде из примерно 7000 судов.
  • Сразу после полуночи 7 июня началась воздушная бомбардировка позиций противника на побережье Нормандии.
  • Той ночью было сброшено более 5300 тонн бомб. Войска спецназа парашютировались и атаковали мосты, чтобы обезопасить жизненно важные объекты инфраструктуры до высадки основных сил.
  • Спустя несколько часов после швартовки на якорь у побережья Франции американские войска высадились на пляжах Омаха и Юта. Было около 6:30 утра.
  • Примерно через час канадские войска высадились у Джуно, а британские — у Голд и Сворд.
  • Американские войска столкнулись с жестким немецким сопротивлением, в частности, на пляже Омахи, и были подбиты на несколько часов, понеся большие потери.

Как удалось сохранить план в секрете

Несмотря на привлечение большого количества войск, сохранение тайны было жизненно важным для успеха операции.

Кампания по дезинформации заставила немцев поверить в то, что Операция "Fortitude" была основным планом вторжения союзников на континент путем двусторонней атаки Норвегии и залива Па-де-Кале. Даже после того, как начались высадки в Нормандии, немецкие командиры были убеждены, что они были просто отвлекающей тактикой.

В тот же день, в 9 часов утра, генерал Дуайт Эйзенхауэр выпустил коммюнике, объявляющее о начале вторжения. Уинстон Черчилль выступил в в Лондоне в полдень, сказав:

"Пока что задействованные командиры сообщают, что все идет по плану. И какой план!"

В 9 вечера король Георг VI обратился к британской публике в эфире, описав операцию как "борьбу, чтобы одержать окончательную победу на благое дело".

К полуночи союзные войска полностью контролировали пляжи, и начался прорыв в оккупированную Францию.

Что произошло дальше

К концу дня союзники высадили на пляжи более 135 000 человек и 10 000 транспортных средств и установили плацдармы различной глубины вдоль береговой линии Нормандии.

Ожесточенные бои в этом районе продолжались до августа. Продолжающийся план основывался на том, что все больше и больше войск вводилось во Францию быстрее, чем немцы могли укрепить свои позиции.

К 19 августа союзные войска отступили достаточно далеко, чтобы начать битву за освобождение Парижа.

Немецкие войска сдали французскую столицу 25 августа 1944 года, через два с половиной месяца после дня высадки в Нормандии.

Фото: obozrevatel.com

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