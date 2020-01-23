Высадка в Нормандии: ключевые факты об одной из самых важных военных операций

Операция "Нептун" — так значилось в планах военного командования союзнических сил операция по освобождению Франции от фашистов.
Основными целями высадки войск коалиции были 5 пляжей: Омаха, Юта, Джуно, Сворд и Голд.
Первоначальной датой операции было выбрано 5 июня, и ожидалось, что полная луна, спокойная вода и отлив помогут высадке войск. Но из-за прогноза метеорологов, сообщивших о шторме, одна из самых сложных комбинированных воздушных, морских и сухопутных военных операций, когда-либо предпринятых, была отложена на 24 часа.
Несмотря на привлечение большого количества войск, сохранение тайны было жизненно важным для успеха операции.
Кампания по дезинформации заставила немцев поверить в то, что Операция "Fortitude" была основным планом вторжения союзников на континент путем двусторонней атаки Норвегии и залива Па-де-Кале. Даже после того, как начались высадки в Нормандии, немецкие командиры были убеждены, что они были просто отвлекающей тактикой.
В тот же день, в 9 часов утра, генерал Дуайт Эйзенхауэр выпустил коммюнике, объявляющее о начале вторжения. Уинстон Черчилль выступил в в Лондоне в полдень, сказав:
"Пока что задействованные командиры сообщают, что все идет по плану. И какой план!"
В 9 вечера король Георг VI обратился к британской публике в эфире, описав операцию как "борьбу, чтобы одержать окончательную победу на благое дело".
К полуночи союзные войска полностью контролировали пляжи, и начался прорыв в оккупированную Францию.
К концу дня союзники высадили на пляжи более 135 000 человек и 10 000 транспортных средств и установили плацдармы различной глубины вдоль береговой линии Нормандии.
Ожесточенные бои в этом районе продолжались до августа. Продолжающийся план основывался на том, что все больше и больше войск вводилось во Францию быстрее, чем немцы могли укрепить свои позиции.
К 19 августа союзные войска отступили достаточно далеко, чтобы начать битву за освобождение Парижа.
Немецкие войска сдали французскую столицу 25 августа 1944 года, через два с половиной месяца после дня высадки в Нормандии.
Фото: obozrevatel.com
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