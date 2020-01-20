Паровая баня помогает бывшим солдатам США адаптироваться к мирной жизни

У многих американских солдат после возвращения к мирной жизни врачи обнаруживают симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Особенно у тех, кто побывал в зонах боевых действий.

"Такие люди могут чувствовать испуг, даже когда они не находятся в опасности. Они также могут страдать от депрессии в течение месяцев или даже лет после травмировавшего психику события", — говорят доктора.

Реальная история бывшего солдата

Майкл Кэрролл рассказывает о своем возвращении к гражданской жизни как "трудное испытание".

"Все что угодно может вызвать тяжелые воспоминания у меня: звуки, запахи и даже вид мусора на обочине дороги. Мусор заставляет вспомнать взрывные устройства, использованные против нас, солдат коалиции, во время войны в Ираке".

В течение нескольких лет Кэрролл проходил обычное лечение ПТСР, которое включало прием лекарств и встречи с экспертами по психическому здоровью.

Как говорит сам бывший солдат, "это принесло больше вреда, чем пользы".

В 2009 году, во время лечения в Центре ветеранов, Кэррол услышал о центре отдыха на открытом воздухе для военных ветеранов, как он. Кэрролл сказал, что именно здесь он испытал впервые облегчение.

"Это взорвало мой разум. И это спасло мою жизнь".

Паровая баня - исцеление с помощью древних традиций

С древних времен коренные американцы и аляскинцы проявляли большое уважение к воинам. У коренных жителей Америки были специальные молитвы, церемонии и традиции, чтобы почтить возвращающихся солдат и облегчить их переход к мирной жизни в общине.

Паровая баня один из самых распространенных способов реабилитации с незапамятных времен.

Считается, что эта традиция началась с равнинных индейцев.

В настоящее время в различных формах его практикуют многие американские племена.

Администрация ветеранов США признала ценность потов для местных военнослужащих. С 1990-х годов правительство разрешило племенам "держать поты" в нескольких медицинских центрах по всей стране.

Крейг Сокол, член племени Блэкфут, который проводит церемонии, объяснил, как пот использовался в его культуре, чтобы помочь воинам вернуться к мирной жизни.

"Вы возвращаетесь с войны с воспоминаниями, — сказал он. - И некоторые из них не очень хорошие. Например, тот, кого вы убили, и теперь преследует вас во сне. Церемонии помогают смыть эти воспоминания, отправить их туда, откуда они пришли и вернуть человека таким, кто он есть".

Фото: 1zoom. net