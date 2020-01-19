4 традиции американской армии, которые стоит сохранить

Некоторые военные традиции и обычаи давно ушли - например, клубы жен и супруги, которым «не разрешено» работать. Некоторые традиции, часто нарушаются, например, запрет на общение с парнем в форме. Некоторые военные обычаи и традиции только появляются - например, можете ли вы дружить с женой сержанта-майора в Facebook. Некоторые военные традиции, кажется, находятся в списке исчезающих, однако они заслуживают внимания. Вот некоторые из них:

1. Старшие по званию присматривают за младшими и помогают им

Традиция быть не только командиром, но и наставником и другом постепенно уходит в прошлое. Опытные служащие не обязательно являются матерью Терезой в армейской форме. Но у каждого были истории о старшем по званию в прошлом, который дал им совет, чтобы сделать их жизнь немного легче. Кто был добрым, когда они нуждались в доброте. Кто им в чем-то помог. Кто-то их вдохновил. Однако сейчас складывается ощущение, что старшие не хотят знать младших в лицо и даже не запоминают их имя.

2. Семейные дни

Эти традиционные американские летние мероприятия, состоящие из игр в бейсбол, перетягиваний каната и жарки свиней, были отличным способом познакомиться с другими семьями. Теперь эти пикники проводятся в течение рабочего дня в рамках упражнений по построению команды. Мало кто из семей, кажется, может добраться до этих мероприятий в рабочий день. Может стоит ли проводить эти мероприятия по выходным?

3. Рождественские открытки

Сегодня мы склонны используем преимущественно социальные сети. Мы следим за тем, у кого родился ребенок, а чей ребенок учился в колледже, и кто купил ему машину. А как же старые добрые открытки? Эта небольшая коллекция фотографий семейных праздников в том же ящике, что и адресная книга, помогала поддерживать дружеские отношения независимо от того, как далеко вы отдалились друг от друга. И с изменениями в стиле жизни, может быть, как никогда трудно вспоминать о военных друзьях из прошлого.

4. Вечеринки

Где-то в девяностых люди стали очень строги к алкоголю в армии. Это действие только уменьшило число официальных вечеринок в году. И одним из решений было бы смягчение последствий выпивки. Повышение в должности - большое дело в военной жизни. Военные должны праздновать достижения друг друга.

Фото: twitter.com

https://www.military.com/spousebuzz/blog/2014/08/8-military-traditions-dont-want-die-away.html