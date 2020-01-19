Как празднуют свадьбу военные в Америке

Свадьба является важным и знаменательным временем для всех участников. Все военные и гражданские лица знают, что существует бесчисленное количество решений, которые необходимо принять до обмена кольцами. Для тех, кто планирует военную свадьбу, есть некоторые традиции, которые обычно включают в свадебную церемонию в США. Вот некоторые из самых выдающихся традиций военной свадьбы:

1. Военная одежда

Жених или невеста, находящиеся на действительной службе, могут выбрать, надеть ли им традиционный свадебный наряд или военную форму. В то время как невесты чаще выбирают традиционное свадебное платье, женихи довольно часто выбирают военную форму для свадьбы. Если мужчина решил надеть форму, традиционно бутоньерки не используют. Как правило, военные украшения заменят традиционные цветы, которые носит обычно жених.

2. Мечи и сабли

Интересный способ отличить вашу военную свадьбу от обычной гражданской свадьбы - выйти из места проведения церемонии под аркой сабель. Эта уникальная традиция осуществляется, когда супружеская пара покидает часовню, синагогу или церковь. Молодожены проходят под живописной аркой мечей, сабель или винтовок. Обычно пара целуется, а затем уходит из-под арки. К

3. Военные часовни

Служащие могут быть заинтересованы в использовании военной часовни для места проведения свадьбы. Это не только делает военную обстановку, но и является экономически выгодным. Если служба предоставляется военным капелланом, то это будет бесплатно, потому что военные капелланы - это офицеры, назначенные по заказу, однако всегда стоит сделать небольшое пожертвование часовне.

Как и в любой часовне, военные часовни пользуются большим спросом на свадьбах. Важно заранее зарезервировать место проведения свадьбы на военной базе, чтобы оно было доступно для особой даты.

Военные академии также являются одними из самых ярких и красивых мест для размещения свадьбы. Например, часовня Военно-воздушной академии в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, известна своей уникальной архитектурой и захватывающими дух окрестностями. Военные академии также предоставляют отдельные часовни для размещения различных конфессий, включая католическую, протестантскую, еврейскую и буддийскую часовни.

4. Разрезание торта мечом

Это захватывающее дополнение к свадебному приему, которое обязательно останется в памяти в сердце и на фотографиях. Вместо стандартного ножа для свадебного торта невеста будет держать меч или саблю, в то время как жених кладет руки поверх нее, чтобы провести саблей через торт.

Это всего лишь несколько примеров уникальных и своеобразных традиций военной свадьбы. Не забудьте воспользоваться многочисленными военными скидками на свадьбу. Независимо от того, выберете ли вы традиционную или нетрадиционную свадьбу, любая церемония бракосочетания, которая приветствует нового супруга в военном сообществе, имеет большое значение.

Фото: yourweddingindubai.blogspot.com

https://militarybenefits.info/military-wedding-traditions/