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Автор Диана Гаврилова

Армия Древнего Рима. Часть 1

Силовые структуры

Формирование Римской армии было датировано 753 годом до нашей эры, и она существовала до 1453 года. Таким образом, армия существовала более 2000 лет. 

В течение этого периода она претерпела многочисленные изменения и комбинации в организации, оборудовании, тактике и многом другом. Тем не менее, она смогла сохранить ядро ​​многолетних традиций. 

Взяв за основу систему сборов, римская армия в конечном итоге превратилась в постоянную профессиональную армию. Она была искусна в битвах на открытом поле и в осадных боях, хотя Римская армия использовала такую тактику, как партизанская война.  Кроме того, римская армия использовала взвешенный подход во время битвы и печально известна за институционализацию жестокости.

Вот несколько интересных фактов об истории, структуре, формированиях, военной тактике, стратегии, сильных и слабых сторонах римской армии.

 1. Римская армия была разделена на легионы

Легион был самым крупным подразделением в римской армии. Термин легион происходит от латинского слова legio, что означает призыв или сбор. Легион состоял из примерно 3000 человек в Римской республике в более чем 5200 человек в Римской империи. Легион был разделен на когорты из примерно 500 человек. Когорта состояла из центурий. Центурия была названа так, потому что она первоначально состояла из ста солдат. Тем не менее, позже она содержала от 60 до 80 солдат, которые были распределены среди 10 contubernia (десятки) из 8 солдат. Десятки были самой маленькой единицей в римском легионе. Его солдаты жили в той же палатке во время похода или в той же комнате в казарме. До середины 1-го века нашей эры легион состоял из 10 когорт. Позже было изменено на девять когорт стандартного размера, каждая из которых насчитывала шесть центурий по 80 человек, причем первая когорта имела двойную силу, пять центурий двойной силы по 160 человек в каждой . Тем не менее, к 4-му веку нашей эры, легион был гораздо меньшим отрядом, примерно от 1000 до 1500 человек. 

2. Военная сила превратилась из системы призывников в постоянную профессиональную армию

Ранняя римская армия (500 г. до н.э. до 300 г. до н.э.) была основана на призывной службе. Война в это время в основном включала мелкие грабежи. В период средней республики (300 г. до н.э. - 88 г. до н.э.) римляне поддерживали систему призыва, но приняли организацию для своих легионов, в которой она была организована в четыре линии, начиная с фронта: велиты, гастаты, принципы и триарии. В период поздней республики (от 88 до 30 лет до н.э.) все больше призывников становились добровольцами, подписавшимися на 16-летний срок, а не на максимальный 6-летний срок. В Имперском Риме (30 г. до н.э. - 284 г. н.э.) система, основанная на призывной службе, была полностью заменена постоянной профессиональной армией, состоящей в основном из добровольцев, отбывающих стандартные 20-летние сроки в дополнение к 5-летним резервистам. Однако многие отбыли от 30 до 40 лет на действительной службе. Поздняя римская армия (284 - 476 гг.) Вернулась к регулярному ежегодному призыву граждан. Армия также начала принимать большое количество неграждан-добровольцев-варваров.

Фото: vilingstore.net

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