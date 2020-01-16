Армия Древнего Рима. Часть 2

3. Римская армия имела великую военную стратегию

В своей книге «Великая стратегия Римской империи» известный политолог Эдвард Латтвак предполагает, чтобы римляне имели великую военную стратегию. Он разделил эту стратегию на три этапа. Первый этап был от Августа до Нерона (27 г. до н.э. - 68 г. н.э.). На этом этапе союзники Рима обеспечивали буфер по периметру империи, позволяя римским вооруженным силам размещаться в стратегических точках. Второй этап был от флавийцев до династии Северов (69 - 235). На этом этапе Римская империя стала крепостью с точным периметром. Агрессоры выходили за пределы империи, чтобы обеспечить мир и процветание внутри империи. Последний этап - с 284 г. по 305 г. На этом этапе римляне позволяли агрессорам проникать на их территорию по заранее определенным маршрутам и удерживали их с помощью точечных оборонительных сооружений. Хотя книга Лютвака имела успех, некоторые подвергли сомнению его анализ, указав на несколько факторов, в том числе на то, что власть в Риме зависит от одного человека, и поэтому великая стратегия не может быть устойчивой.

4. Римская армия была искусной в открытой войне

Римский легион был искусен в боевых действиях на открытых полях. На открытом поле у них была хорошо отработанная тактика и формации, чтобы с максимальной эффективностью сокрушать своих врагов. Римляне редко проигрывали битву под открытым небом. Их враги порой осознавали это и разрабатывали другие методы противостояния им. Фактически, некоторые из самых унизительных поражений римской армии произошли в результате их противостояния с использованием засад. Римляне никогда не использовали засады как военную тактику. Партизанская война была эффективной тактикой против римской армии. Она включала в себя быстрые атаки римских солдат с флангов, прежде чем быстро отступить в районы, где римлянам будет трудно следовать за врагом. Каратак, британский военный начальник, эффективно применял партизанскую войну против римлян около 8 лет. Более того, готы и гунны позже использовали партизанскую войну против римлян.

5. Армия также преуспела в осадной войне

Хотя римляне предпочитали войну в открытом поле, они также стали искусными в осадных боях. В типичной римской осаде, если первоначальная атака не принесла немедленной победы, в город были направлены силы. Это включало морскую блокаду. Это было сделано для того, чтобы заставить оппозицию сдаться из-за голода, нехватки воды и т.д. Чтобы подготовиться к нападению, римская армия строила осадные башни, высота которых была равна или чуть больше, чем у стен города. Осадные башни защищали армию и лестницы, приближаясь к оборонительным стенам. Они также позволили лучникам стоять на вершине башни и стрелять стрелами в укрепление. Помимо осадных башен и сложного оружия, римлянам удалось добиться замечательного успеха в осаде благодаря превосходной логистике, обеспечивающей долгосрочное снабжение и освоение морей.

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