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Автор Диана Гаврилова

Страшные факты о китайской военной мощи

Силовые структуры

Китайская военная мощь быстро модернизируется и растет, тратя неизвестные суммы денег на сложные системы вооружений. У армии Китая почти столько же танков, сколько у США, в то время как у ее флота есть авианосцы, массивные суда на воздушной подушке и атомные подводные лодки на секретных базах с выходом на жизненно важные морские пути.

Кроме того, у Китая есть оружие, которого нет даже у США. Одно из них - внушающая страх противокорабельная ракета, способная потопить авианосец. В Китае также насчитывается более ста тысяч солдат, участвующих в кибервойнах, которые занимаются всем: от масштабного шпионажа до взлома и клеветнических онлайн-кампаний. Добавьте это к тысячам самолетов и танков, которые у них есть, и вооруженные силы Китая действительно начнут внушать страх.

1. У них есть противокорабельная ракета

О китайской новой противокорабельной баллистической ракете Dongfeng-21D ходили слухи в течение многих лет, прежде чем она была представлена ​​общественности в 2015 году. Она вызвала у американских чиновников почти панику, поскольку теоретически она способна запускаться с наземной установки. Выйдите на орбиту и отследите корабль за горизонтом - он летит в 10 раз быстрее звука и его невозможно остановить в полете.

На самом деле, 21D может быть не настолько опасной. Считается, что его боеголовка не является особенно большой, и она все еще уязвима для электронных контрмер, полагаясь на постоянные обновления, которые могут быть нарушены различными способами.

2. У них сотни ядерных боеголовок

Ядерный потенциал Китая является государственной тайной, но независимые оценки указывают на то, что количество ядерных боеголовок довольно низкое, между 250 и 260. Китай проводит политику «неприменения первыми» и пообещал никогда не применять ядерное оружие против неядерных государств. Япония, Россия, США находится прямо в диапазоне десятков китайских ядерных зарядов.

По сути, ядерный арсенал Китая недостаточно велик для сдерживания или нанесения сокрушительного первого удара, но все же достаточно велик, чтобы убить миллионы.

3. В Китае больше людей в форме, чем в США

В течение 2016 году в США было 1,3 миллиона военнослужащих, проходящих военную службу, и еще 811 000 в резерве. Напротив, в Китае насчитывается около 2,3 млн. военнослужащих в действующей армии и еще полмиллиона резервистов. Многие из них неопытные призывники, но Китай модернизирует свои учебные программы.

4. Возможности кибервойны в Китае ужасны и совершенно неизвестны

Китайская военная стратегия зависит от захвата контроля над электронной границей посредством активных наступательных действий и шпионажа. Для достижения этой цели китайские военные имеют целых 130 000 человек в различных подразделениях по кибервойне. Возможности электронной войны в стране скрыты в тайне, но считается, что они могут взять под контроль электронику в других странах, отключить сети, украсть секреты, взломать правительственные базы данных и даже начать скоординированные кампании по дезинформации.

Фото: timeturk.com

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