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Автор Диана Гаврилова

9 шокирующих фактов об индийской армии заставят вас уважать ее

Силовые структуры

Индийская армия является крупнейшим компонентом вооруженных сил Индии. Армия с спонсируемым терроризмом из некоторых соседних стран и регулярными угрозами вторжения от них, проблемами нелегальной иммиграции, проникновения боевиков и многих других внутренних конфликтов и катастроф. Индийская армия входит в число сильнейших боевых сил мира. Это третья по величине армия в мире и самая уважаемая организация самой Индии, и каждый второй человек мечтает служить в армии. Вот несколько фактов об этой армии: 

1.      Индия контролирует самое высокое поле битвы в мире, ледник Сиачен , на высоте 5000 метров над уровнем моря.

2.     Индийские военные держат мировой рекорд по величине военной капитуляции. В 1971 году 93 000 пакистанских солдат сдались индийской армии.

3.     В Индии самая большая добровольная армия в мире: весь обслуживающий и резервный персонал фактически выбрали службу. В Конституции Индии есть положение о призыве (принудительной вербовке), но оно никогда не использовалось.

4.     Индийские солдаты считаются одними из лучших в высотной и горной войне. High Altitude Warfare School (HAWS) в Индии является одним из самых элитных военных учебных центров мира и часто посещается командами спецназа из США, Великобритании, России и других стран. Спецназ США проходил подготовку в HAWS до их развертывания во время вторжения в Афганистан.

5.     Адольф Гитлер выразил желание приобрести полк Гуркха, потому что он полагал, что он мог бы завоевать всю Европу, если бы у него была полк Гуркха, поскольку это была единственная сила во всем мире, которая могла противостоять и выдержать нападение Германии.

6.     Индия тайно проверила свой ядерный арсенал в начале 1970-х и в конце 1990-х годов, ЦРУ даже не подозревал о том, что происходит. До сих пор это считается одним из крупнейших провалов ЦРУ в шпионаже и обнаружении.

7.     В отличие от любых других правительственных организаций и учреждений в Индии, в армии не существует положений об оговорках на основе касты или религии.

8.     Индийская армия никогда не участвовала в военном перевороте и не инициировала первую атаку в любой войне.

9.     В битве при Лонгевале, которая велась между Индией и Пакистаном в декабре 1971 года, на индийской стороне было только две жертвы:  120 индийских солдат с 1 установленной на джипе винтовкой М40 удерживали форт против 2000 пакистанских солдат при поддержке 45 танков и 1 мобильной пехотной бригады. Несмотря на то, что их превосходили по численности, индийские солдаты удерживали свои позиции в течение ночи и с помощью ВВС смогли полностью победить врагов.

Фото: punjabkesari.in

https://www.ssbcrack.com/2017/10/facts-about-indian-army.html 

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