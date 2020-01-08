Дети - солдаты Мьянмы

Мьянма, ранее известная как Бирма, возможно, находится на пути к достижению демократии, но она все еще далека от достижений в области прав человека. Это становится особенно очевидным в случае детей-солдат.

В этой статье будут представлены 10 фактов о детях-солдатах Мьянмы - это одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается эта нация в настоящее время.

1. В Мьянме самое большое число детей-солдат в мире. Дети являются военнослужащими обеих противоборствующих сторон - национальной армии, а также повстанческих групп в регионах этнических меньшинств за пределами столицы Янгона. Примерно 350 000 солдат составляют бирманскую армию, причем около 20 процентов из них - дети-солдаты.

2. Детей обычно забирают против их воли из общественных мест, таких как парки и вокзалы в их городе. Их часто похищают и силой призывают на военную службу. Если они откажутся, им грозит тюремное заключение.

3. После того, как циклон Наргис 2008 года ударил по Мьянме, многие семьи были разлучены, а многие документы, удостоверяющие личность, были уничтожены или повреждены. Это позволило армейским вербовщикам охотиться на уязвимых детей, особенно сирот, поскольку некому их идентифицировать и защитить.

4. Один из примеров эксплуатации детей в военных целях можно увидеть в штате Северный Ракхайн. Было подтверждено, что 53 мальчика были использованы пограничной полицией для различных целей, которые включают содержание лагерей, а также строительство и перевозку оборудования.

5. Крупнейшие этнические оппозиционные группы, Объединенная армия штата Ва, имеют наибольшее количество насильственных призывников. Еще одна печально известная группа - Армия независимости Качина - единственная военная группа в Бирме, которая набирает девушек.

6. Мальчики в возрасте 12 лет вынуждены сражаться и совершать нарушения прав человека в отношении гражданских лиц. Это включает поджог деревень и внесудебные убийства.

7. Human Rights Watch призвал правительство Бирмы, а также все оппозиционные этнические повстанческие группировки, которые насильно вербуют детей в возрасте до 18 лет, прекратить практику и освободить всех нынешних детей-солдат. Он также призвал эти государственные и негосударственные субъекты сотрудничать с международными организациями, такими как ЮНИСЕФ.

8. В июне 2012 года бирманское правительство подписало совместный план действий с правительством и вооруженными группами для принятия мер по реинтеграции детей-солдат в гражданскую жизнь. План также предусматривал предоставление работникам ООН доступа к военным базам.

9. После подписания соглашения в 2012 году правительство освободило 924 ребенка, говорится в заявлении агентства по защите детей ЮНИСЕФ. Правительство выпустило 75 детей-солдат в 2018 году в рамках вышеупомянутого процесса, чтобы положить конец десятилетиям принудительной вербовки солдат в возрасте до 18 лет.

В заключение следует отметить, что развитие Мьянмы будет неполным без искоренения проблемы детей-солдат. До тех пор, пока этнические группы и официальная армия Мьянмы продолжают использовать детей-солдат в своих войнах, до пути демократии и развития еще далеко.

Фото: satuharapan.com

https://borgenproject.org/top-10-facts-about-myanmar-child-soldiers/