Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Диана Гаврилова

Дети - солдаты Мьянмы

Силовые структуры

Мьянма, ранее известная как Бирма, возможно, находится на пути к достижению демократии, но она все еще далека от достижений в области прав человека. Это становится особенно очевидным в случае детей-солдат.

В этой статье будут представлены 10 фактов о детях-солдатах Мьянмы - это одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается эта нация в настоящее время.

1. В Мьянме самое большое число детей-солдат в мире. Дети являются военнослужащими обеих противоборствующих сторон - национальной армии, а также повстанческих групп в регионах этнических меньшинств за пределами столицы Янгона. Примерно 350 000 солдат составляют бирманскую армию, причем около 20 процентов из них - дети-солдаты.

2. Детей обычно забирают против их воли из общественных мест, таких как парки и вокзалы в их городе. Их часто похищают и силой призывают на военную службу. Если они откажутся, им грозит тюремное заключение.

3. После того, как циклон Наргис 2008 года ударил по Мьянме, многие семьи были разлучены, а многие документы, удостоверяющие личность, были уничтожены или повреждены. Это позволило армейским вербовщикам охотиться на уязвимых детей, особенно сирот, поскольку некому их идентифицировать и защитить.

4. Один из примеров эксплуатации детей в военных целях можно увидеть в штате Северный Ракхайн. Было подтверждено, что 53 мальчика были использованы пограничной полицией для различных целей, которые включают содержание лагерей, а также строительство и перевозку оборудования.

5. Крупнейшие этнические оппозиционные группы, Объединенная армия штата Ва, имеют наибольшее количество насильственных призывников. Еще одна печально известная группа - Армия независимости Качина - единственная военная группа в Бирме, которая набирает девушек.

6. Мальчики в возрасте 12 лет вынуждены сражаться и совершать нарушения прав человека в отношении гражданских лиц. Это включает поджог деревень и внесудебные убийства.

7. Human Rights Watch призвал правительство Бирмы, а также все оппозиционные этнические повстанческие группировки, которые насильно вербуют детей в возрасте до 18 лет, прекратить практику и освободить всех нынешних детей-солдат. Он также призвал эти государственные и негосударственные субъекты сотрудничать с международными организациями, такими как ЮНИСЕФ.

8. В июне 2012 года бирманское правительство подписало совместный план действий с правительством и вооруженными группами для принятия мер по реинтеграции детей-солдат в гражданскую жизнь. План также предусматривал предоставление работникам ООН доступа к военным базам.

9.     После подписания соглашения в 2012 году правительство освободило 924 ребенка, говорится в заявлении агентства по защите детей ЮНИСЕФ. Правительство выпустило 75 детей-солдат в 2018 году в рамках вышеупомянутого процесса, чтобы положить конец десятилетиям принудительной вербовки солдат в возрасте до 18 лет.

В заключение следует отметить, что развитие Мьянмы будет неполным без искоренения проблемы детей-солдат. До тех пор, пока этнические группы и официальная армия Мьянмы продолжают использовать детей-солдат в своих войнах, до пути демократии и развития еще далеко.

Фото: satuharapan.com

https://borgenproject.org/top-10-facts-about-myanmar-child-soldiers/ 

Актуальная аналитика
Силовые структуры
Дети - солдаты Мьянмы
Туризм
Россияне изменили свои туристические предпочтения в 2019 году
Авто
Топ-3 спорткаров из 50-х
Новости Все >
В Петербурге врач "скорой помощи" ударил 76-летнего пенсионера
На Украине пенсии оказались ниже, чем в ДНР
Вальверде прокомментировал увольнение из "Барселоны"
Роухани призывает к созданию трибунала для расследования авиакатастрофы
PR-директор Смолова отреагировала на его "свадьбу" с внучкой Ельцина
Трое забайкальцев изобрели пушку для переброски наркотиков в тюрьму
В Германии проходят рейды в поисках чеченских боевиков
Макрон попросил США не выводить войска из Африки
Устюгов пропустит этапы Кубка мира в США и Канаде из-за проблем с визой
В метрополитене Неаполя столкнулись три поезда
Последние материалы
Топ-3 спорткаров из 50-х
Устюгов пропустит этапы Кубка мира в США и Канаде из-за проблем с визой
В метрополитене Неаполя столкнулись три поезда
Lernidee Еrlebnisreisen привлечет 1,4 млрд на развитие туризма в России
Карпин рассказал, как "Спартак" не смог подписать Салаха и Астори
Чиновники из Санкт-Петербурга посчитали гомосексуалистов в городе
Суд в Швейцарии оправдал активистов, отметив опасность тающих ледников
Макгрегор высказал своё отношение к россиянам
Снова падение из окна: российский турист впал в кому в Таиланде
Календарь событийного туризма на январь-февраль 2020 года
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер
Комментарии
Поздравляя народ Чечни, Рамзан Кадыров проклял Сталина
Макрон попросил США не выводить войска из Африки
Богатые России бедных не замечают
Чиновники из Санкт-Петербурга посчитали гомосексуалистов в городе
Круче Жириновского: сын чеченского функционера осыпал деньгами толпу
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Украинцы возмущены тайным отдыхом Зеленского. А зря
"Рационально": Кудрин высказался об ограничении президентских сроков
Хорошая новость для домохозяек: спецналога для них не будет
Хорошая новость для домохозяек: спецналога для них не будет
День взятия Москвы предложили отмечать в Литве
Поклонники в ярости: певицу Валерию "выгоняют" из России
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Поклонники в ярости: певицу Валерию "выгоняют" из России
Зюганов заявил, что власти обманули россиян с пенсионной реформой
Поклонники в ярости: певицу Валерию "выгоняют" из России
Хорошая новость для домохозяек: спецналога для них не будет
Украинцы возмущены тайным отдыхом Зеленского. А зря
Соседов назвал брак Пугачевой и Галкина "фиктивным"
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ