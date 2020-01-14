Американские военные медики

Армейские боевые медики, которые заканчивают обучение Воздушно-десантных рейнджеров и присоединяются к батальонам, проходят курс боевых медиков для специальных операций. Этот курс обучения длится 36 недель и обеспечивает более глубокое обучение тем видам ухода, которые могут потребоваться участникам специальных операций. Сертификаты, полученные во время этой программы, включают базовое жизнеобеспечение, педиатрическое образование для дошкольных учреждений и продвинутую поддержку сердечной жизни.

Боевой медик специальных операций, который становится специальным медицинским сержантом, будет проходить дополнительную подготовку, которая включает в себя стоматологию, в том числе выполнение операций по удалению зубов, ветеринарную помощь для крупных животных, а также обучение культурным медицинским практикам и лечению, включая фитотерапию. Медицинские сержанты также учатся оказывать помощь в экстремальных условиях, в том числе заниматься дайвингом и испытывать воздействие большой высоты на организм человека.

Условия труда

Боевые медики обучаются работе в боевых театрах во время боевых действий. Эти условия работы могут быть чрезвычайно сложными и довольно опасными. Потенциальные новобранцы должны быть готовы оказать неотложную медицинскую помощь в условиях, которые не способствуют безопасной, эффективной и гигиенической помощи людям, страдающим от серьезных травм. Хотя медики обучены помогать лечить и утешать раненых, им выдается служебное оружие, и они могут быть обязаны участвовать в бою в экстремальных ситуациях, например, во время засады.

Зарплата медика

Вознаграждение военнослужащим зависит от звания и продолжительности службы. Боевой медик с уровнем оплаты E-4 2018 года (капрал или специалист), имеющий опыт работы менее двух лет, зарабатывает $ 25 668 в год. Кто-то такого же ранга, имеющий шестилетний опыт работы, зарабатывает $ 31 158. Эти заработные платы не отражают другие льготы, в том числе надбавки, пособия на жилье, образование и здравоохранение.

Медсестры

Лицензированные практические медсестры предоставляют пациентам первичную медицинскую помощь. Объем необходимых функций для этой должности варьируется, но, как правило, он включает в себя такие задачи, как опрос пациентов, регистрация информации, получение показателей жизненно важных функций, обеспечение инъекций. Военные медсестры должны пройти программу обучения, которая обычно требует год обучения на полную ставку, а затем они должны сдать экзамен на получение лицензии. По состоянию на май 2017 года средняя годовая зарплата составляла 45 030 долларов США.

Дипломированная медсестра

Дипломированные медсестры оказывают комплексную медицинскую помощь пациентам. В дополнение к таким задачам, как опрос пациентов, проверка показателей жизнедеятельности и проведение медицинских тестов, они проводят медицинские процедуры и назначают лекарства, назначенные врачом, обучают пациентов (как справляться с новым состоянием, например, при переломе), а также настраивают и контролируют медицинское оборудование. Средняя годовая зарплата для дипломированной медсестры ​​составляла 70 000 долларов США по состоянию на май 2018 года.

Помощник врача

Помощники врача практикуют медицину совместно с врачами. Помощники врача могут назначать анализы, диагностировать болезни и травмы, обеспечивать лечение и назначать лекарства в рамках своей практики. Помощники врача должны получить степень магистра и сдать экзамен на лицензирование. Средний годовой оклад помощников врачей по состоянию на май 2017 года составлял 104 860 долл. США.

Требования к военным медикам в американской армии

Военный медик оказывает неотложную медицинскую помощь и услуги по эвакуации на поле боя, а также помогает медицинским работникам оказывать первичную медицинскую помощь. В то время как многие солдаты предпочитают оставаться медиками на протяжении всей своей военной карьеры, другие считают, что их время работы в качестве медика подготовило их к гражданской медицине.

Право на вступление в армию

Каждая ветвь сервиса устанавливает свои требования к новобранцам. Ниже приведены требования, которые армия США установила для призыва и, в частности, для боевых медиков:

Возраст

Все подразделения Вооруженных сил требуют, чтобы призывники были не моложе 17 лет, хотя 17-летнему ребенку потребуется разрешение родителей для зачисления. Верхние возрастные ограничения различаются в зависимости от отрасли службы, а верхний возрастной предел армии - 34 года. Верхние возрастные ограничения могут отличаться для лиц, которые имеют предыдущий стаж работы, либо в качестве действительной службы, либо в качестве резервных военнослужащих.

Образование

Все филиалы нуждаются в аттестате о среднем образовании для зачисления и получения права на максимально широкий спектр возможностей. Занятия наукой и математикой, особенно биологией, алгеброй и химией, могут быть полезны при подготовке к карьере военного медика.

Гражданство

Новобранцы должны быть гражданами США или обладателями грин-карт. В некоторых случаях неграждане, находящиеся в США на законных основаниях, могут иметь возможность поступить на военную службу, но они могут столкнуться с ограничениями в отношении ролей, на которые они имеют право.

Здоровье

Ожидается, что все новобранцы будут иметь хорошее психическое и физическое здоровье и должны пройти физическое обследование. Ожидается, что новобранцы будут иметь здоровый вес и способны соблюдать строгую физическую форму.

Тюрьма

Предыдущие судимости могут повлиять на способность человека поступить в любую ветвь вооруженных сил. Лица, которые обеспокоены своей историей, должны поговорить с рекрутером о вариантах, в том числе подать заявление на отказ.

Исключения

В некоторых случаях военные могут выдавать отказ потенциальным новобранцам, которые не соответствуют действующим стандартам призыва. Тем не менее, нет никаких гарантий, что любое из этих требований будет отменено. Подача заявления об отказе может потребовать от потенциального новобранца предоставления дополнительной информации, чтобы военное командование могло принять соответствующее решение. Например, новобранцам, имеющим криминальное прошлое, может потребоваться описание характера их преступлений, а также того, что они сделали для реабилитации себя после преступления и их осуждения.

Личные качества, помогающие стать медиком

Боевая медицина является сложной областью, особенно потому, что от армейских медиков ожидается, что они будут лечить своих солдат, многие из которых могут быть друзьями. Боевой медик должен быть тем, кто, прежде всего, устойчив и может действовать в стрессовой ситуации. Он также должен быть в состоянии продемонстрировать гибкость в лечении различных состояний и травм.

Обучение, необходимое, чтобы стать военным медиком

Чтобы стать боевым медиком, необходимо пройти 10 недель базовой боевой подготовки, а также продвинутую индивидуальную подготовку, которая занимает 16 недель.

Фото: military.com