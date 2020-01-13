6 интересных фактов о военной форме США

Военная форма говорит о многом. Очевидно, что каждое подразделение армии имеет свой уникальный внешний вид, но вы, возможно, не заметили дополнительный смысл, скрывающейся в камуфляже. В этой статье мы расскажем несколько фактов о военной форме солдат Соединенных Штатов Америки.

1. Флаг задом наперед

На форме флаг США вышит задом наперед. Вы можете подумать, что патч выглядит смешно со звездами справа и полосами слева, но официальный сайт флага Соединенных Штатов объясняет это тем, что это «дает эффект флага, летящего на ветру»

2. Сапоги были взаимозаменяемы

Еще в 1800-х годах боевые ботинки солдат были идентичны по форме, поэтому их можно было быстро надеть на любую ногу в любой момент. Поскольку это также было довольно неудобно, к началу Второй мировой войны обувь перешла на более традиционный стиль.

3. Корпус морской пехоты не хотел делиться своим дизайном

Цифровой камуфляж, который теперь можно найти в большинстве военных подразделений, начался с морской пехоты - и они хотели сохранить его таким. Они даже включили в свой дизайн буквы «USMC», чтобы другие не копировали их, но армия все равно пошла дальше и сделала по-своему.

4. Моряки не носят штаны клеш как дань моды

Члены Военно-морского флота надевали расклешенные штаны еще до того, как они стали модными в эпоху диско 1970-х годов, но не только потому, что они заставляют их выглядеть так хорошо. Более широкие штаниныоблегчают им складывание, если они пробираются по мелководью или выполняют любые обязанности, которые требуют, чтобы они намочили ноги.

5. Армия больше не зеленая

После 61 года ношения (с 1954 года) классического темно-зеленого оттенка, используемого для армейской военной формы (ASU) цвет был снят с производства еще в 2015 году.

Сегодняшние войска вместо этого носят армейскую синюю форму. Этот оттенок отдает дань уважения форме, которую носил Джордж Вашингтон и люди его первой команды.

6. Полосы на джемперах не имеют исторического значения

Существует распространенный миф о том, что три полоски на воротниках матросской формы восходит к трем победам британского адмирала Горацио Нельсона. Однако, согласно официальному веб-сайту военно-морского командования истории и наследия, полосы на самом деле появились раньше победы Нельсона. Эта форма не имеет исторического значения.

Фото: timeturk.com