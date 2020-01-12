«Буревестник» - не падальщик

Российские эксперты назвали "Буревестник" настоящим оружием возмездия. Это ядерная ракета со встроенной энергоустановкой. Алексей Леонков — один из известнейших экспертов в области вооружения, представил и охарактеризовал предназначение такого оружия в войне.

По его мнению, "Буревестник" понадобится после того, как страны используют первичное ядерное оружие. Таким образом, такая технология на основе энергоустановок поможет именно для вторичной атаки или защиты территорий государства.

Леонков также отметил, что появление "Буревестника" поможет полностью оставить страну без шансов на победу. По его мнению, именно такая технология поможет превратить страны в каменные руины.

К мнению эксперта многие другие критики отнеслись с осторожностью. Дело в том, что мысли о разрушительных последствиях войны существуют не только у российских специалистов. Всем давно известно о масштабном вооружении Европы, оснащенной беспилотными энергоустановками повышенной дальности.

Также критическое мнение коснулось темы продолжения войны. Использование ответных мероприятий также не имеет смысла, поскольку могут быть нанесены повреждения, в первую очередь, — экономическим объектам и институтам. Таким образом, мысли Алексея Леонкова об апокалипсисе весьма предвзятые.

Военный эксперт Алексей Леонков посчитал технологию "Буревестника" — падальщиком. Другими словами, это техника, добивающая противника. Тем не менее, использование "Буревестника" имеет и негативные такие последствия, как радиоактивный выхлоп и низкую дозвуковую скорость.

Основные отличительные характеристики "Буревестника":

значительно маленький размер;

современная модель реактора;

ядерная батарейка в качестве основного топливного элемента.

По мнению президента РФ, такая технология ракет гораздо мощнее, чем предыдущие. Эксперты в области вооружения высказали свое мнение, приняв за решение, что в "Буревестнике" используется электроплазменный реактор.

Тем не менее, использование подобных реакторов до сих пор находится в тестовом режиме. Их активно испытывают и собираются проводить показательные тесты в космосе, но при этом его результаты пока неизвестны.

Позже, как оказалось, "Буревестник" действует по принципу закрытого реактора, где основным топливным элементом считается ядерная батарейка.

По мнению эксперта Виктора Литовкина, использование и предназначение "Буревестника" не определено, поскольку самой ракеты в целевом виде еще нет. Также специалист отметил, что подобное оружие нужно для того, чтобы никто из стран не начал атаковать.

Использование "Буревестника" на практике пока остается чем-то в области фантастики, и тем более слова многих экспертов про военное сопротивление кажутся нелепыми историями, поскольку самого оборудования в итоговом виде пока что нет.

Фото: de.wikipedia.org