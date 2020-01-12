Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

«Буревестник» - не падальщик

Силовые структуры

Российские эксперты назвали "Буревестник" настоящим оружием возмездия. Это ядерная ракета со встроенной энергоустановкой. Алексей Леонков — один из известнейших экспертов в области вооружения, представил и охарактеризовал предназначение такого оружия в войне.

По его мнению, "Буревестник" понадобится после того, как страны используют первичное ядерное оружие. Таким образом, такая технология на основе энергоустановок поможет именно для вторичной атаки или защиты территорий государства.

Леонков также отметил, что появление "Буревестника" поможет полностью оставить страну без шансов на победу. По его мнению, именно такая технология поможет превратить страны в каменные руины.

К мнению эксперта многие другие критики отнеслись с осторожностью. Дело в том, что мысли о разрушительных последствиях войны существуют не только у российских специалистов. Всем давно известно о масштабном вооружении Европы, оснащенной беспилотными энергоустановками повышенной дальности.

Также критическое мнение коснулось темы продолжения войны. Использование ответных мероприятий также не имеет смысла, поскольку могут быть нанесены повреждения, в первую очередь, — экономическим объектам и институтам. Таким образом, мысли Алексея Леонкова об апокалипсисе весьма предвзятые.

Военный эксперт Алексей Леонков посчитал технологию "Буревестника" — падальщиком. Другими словами, это техника, добивающая противника. Тем не менее, использование "Буревестника" имеет и негативные такие последствия, как радиоактивный выхлоп и низкую дозвуковую скорость.

Основные отличительные характеристики "Буревестника":

  • значительно маленький размер;
  • современная модель реактора;
  • ядерная батарейка в качестве основного топливного элемента.

По мнению президента РФ, такая технология ракет гораздо мощнее, чем предыдущие. Эксперты в области вооружения высказали свое мнение, приняв за решение, что в "Буревестнике" используется электроплазменный реактор.

Тем не менее, использование подобных реакторов до сих пор находится в тестовом режиме. Их активно испытывают и собираются проводить показательные тесты в космосе, но при этом его результаты пока неизвестны.

Позже, как оказалось, "Буревестник" действует по принципу закрытого реактора, где основным топливным элементом считается ядерная батарейка.

По мнению эксперта Виктора Литовкина, использование и предназначение "Буревестника" не определено, поскольку самой ракеты в целевом виде еще нет. Также специалист отметил, что подобное оружие нужно для того, чтобы никто из стран не начал атаковать.

Использование "Буревестника" на практике пока остается чем-то в области фантастики, и тем более слова многих экспертов про военное сопротивление кажутся нелепыми историями, поскольку самого оборудования в итоговом виде пока что нет.

Фото: de.wikipedia.org

Актуальная аналитика
Силовые структуры
«Буревестник» - не падальщик
Формула небес
Идущие своим особым путем - Гороскоп дня
Формула небес
Чего ждут от нового года в Китае
Новости Все >
ЛНА и ПНС Ливии прекратили боевые действия
Видеооператор Ruptly убит в Ираке
КСИР обвиняет США в крушении украинского Boeing
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, чем будут заниматься дальше
Елизавету II заметили за рулем внедорожника
Турчинов призвал "наказать Россию" за сбитый в Иране Boeing
Макрон посетит Киев по приглашению Зеленского
Представители РФ проконтролируют работу силовиков в Абхазии
В Москве началась встреча Путина и Меркель
Трамп готов вывести войска из Ирака в обмен на деньги
Последние материалы
ЛНА и ПНС Ливии прекратили боевые действия
Идущие своим особым путем - Гороскоп дня
Задержание Евгения Пригожина подтвердилось фото из немецких соцсетей
Видеооператор Ruptly убит в Ираке
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
КСИР обвиняет США в крушении украинского Boeing
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, чем будут заниматься дальше
Чего ждут от нового года в Китае
Елизавету II заметили за рулем внедорожника
Турчинов призвал "наказать Россию" за сбитый в Иране Boeing
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Катастрофы
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Мир. Новости мира
Совбез ООН обвинил США в преступлении против иранских лидеров
Соломон Соловьев Идущие своим особым путем - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
Трамп готов вывести войска из Ирака в обмен на деньги
Почему Украине надо забыть про Крым и Донбасс
Поздравляя народ Чечни, Рамзан Кадыров проклял Сталина
Средняя зарплата в Москве составляет почти 90 тысяч рублей
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Средняя зарплата в Москве составляет почти 90 тысяч рублей
Средняя зарплата в Москве составляет почти 90 тысяч рублей
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Народ России воспользуется правом на протест
Народ России воспользуется правом на протест
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Турчинов призвал "наказать Россию" за сбитый в Иране Boeing
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Народ России воспользуется правом на протест
Народ России воспользуется правом на протест
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ