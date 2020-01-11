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Автор Владан Джурич

Левада - Центр: популярность вооруженных сил в России растет

Силовые структуры

Проблемы в социальной политике умеренно растут, а тем временем популярность армии повышается в положительную сторону. Примерно 60% россиян считают, что служба в армии - это обязательство перед каждым мужчиной.

По данным опроса граждан об отношении к армии заметна сильна разница в поколениях. Популярной армию больше всего считают россияне в возрасте от 55 лет. Общий рост популярности армии бьет все рекорды. Подобная тяга к службе была зафиксирована еще 20 лет назад.

Согласно исследовательскому центру Левада-Центр, больше половины россиян считает, что вооруженные силы могут обеспечить качественную защиту страны. При этом есть подавляющее число людей, относящихся к армии России «с осторожным оптимизмом» - 88%.

Изменения популярности армии выросли за последние 3 года на 20%. Ранее самый высокий показатель был зафиксирован в 1997 году - 44%. Сегодня же более 60% граждан уверены в том, что каждый мужчина должен пройти военную службу.

Авторитет военного дела постоянно растет с увеличением публикаций в СМИ и других источниках информации. При этом новостные публикации размещаются не только внутри страны, но и по всему миру.

На популярность военных сил РФ сильно повлияли события с Украиной и Сирией. Именно в эти периоды российская армия продемонстрировала сильное влияние и мощь страны.

Как показал опрос, самое хорошее отношение к армии у людей в возрасте от 55 лет с низким уровнем дохода, проживающие в сельской местности. При этом, большое влияние оказывает телевидение, по которому и показывают все новости российской армии.

Молодые граждане и жители крупных городов относятся к службе хуже. Примерно половина опрошенных молодых людей поддерживает переход на полную службу в армии по контракту. Всего лишь треть считает такой переход хорошим решением.

Сегодня же структура военных сил разделена на две секции: профессиональные сотрудники и военнообязанные. Почти половина граждан считает такую модель качественной.

Несомненно, в такой модели есть и свои нюансы. Например, молодежь, активно использующая социальные сети, часто видит результаты побоев и недоброжелательного отношения внутри армии. Есть и доля людей, которым удается избежать службы при помощи денег. Как правило, - это богатые семьи.

Молодежь также считает, что служба в армии не демонстрирует патриотичность. Для молодых людей, военная служба - это обязательство, облегчающее поступление на государственную службу. Помимо этого, наличие военного билета позволяет проще трудоустраиваться.

Согласно результатам опроса, 90% россиян считают, что вместо развития военных сил лучше вкладывать средства в улучшения качества жизни. Только 10% граждан уверены, что необходимо и дальше улучшать военную службу.

Фото: pinterest.ru

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