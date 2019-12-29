Sina (Китай): ни одна страна не пощадит дезертиров. Америка взрывает, Россия бросается в погоню, а что Китай?

Обучение летному мастерству требует больших ресурсов. Чтобы стать военным летчиком, служащий должен пройти несколько этапов: учебное заведение, центр полетов и армию. После этого он получает высшее летное образование.

После получения высшего образования служащий проходит переобучение, а затем - тактическую подготовку. Таким образом, для доступа к самолетам третьего поколения, солдату необходимо потратить около 5 лет. Еще примерно 6 лет понадобится для освоения тактической подготовки и получения высшего образования летчика.

Согласно данным китайской армии ВВС, подготовка летчиков до получения высшего образования стоит около 800 кг золота. Это настолько большие средства, что их распределением должны заниматься только специалисты. По количеству летчиков также можно судить об состоянии экономики страны.

Военно-воздушные силы - это стратегически важный и крайне необходимый тип войск. Однако, даже среди них существуют дезертиры. Для страны это оборачивается в настоящие убытки, поэтому странам приходится идти на радикальные меры по решения проблем.

В США используется датчик детонации самолета. Если пилот отклоняется от курса или собирается улететь, то активируется детонационное устройство, которое взрывает самолет. Если система отказывается работать, то в служащего запускали наводящуюся ракету.

В России же используются не менее жесткие правила к летчикам. Если пилот отклоняется от курса, то ему делают предупреждение. В случае, если служащий не реагирует, то самолет уничтожают. Если же ему удавалось сбежать, то его находили в любой точке света, а потом убивали.

В Китае использовалась другая система наказаний. Летчика догоняли и возвращали обратно на военную базу. После этого, его исключали из коммунистической партии и военных сил. Затем служащего ждал трибунал. Как правило, решение было одно - смертная казнь.

Такие события по контролю за ВВС вызвали сильный дисбаланс в мировом обществе. Поэтому во время обучения летчиков изначально уделяется большое внимание патриотизму. Для этого в учебных учреждениях существует отдельная дисциплина - «патриотическое воспитание».

Также отношения в коллективе военно-воздушных войск поддерживаются более качественно. К солдатам относятся по-особенному. Обучение и подготовка служащих полностью меняет отношение человека к стране и долгу.

Такие решения вполне очевидны, поскольку каждой стране нужно максимально удержать военного служащего, чтобы в будущем было меньше проблем. К сожалению, стимулирование солдат требует дополнительных вложений, но эффективность подобных мер улучшает структуру военных сил в целом.

Фото: m.lenta.ru