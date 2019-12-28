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Автор Владан Джурич

Великобритания признает: Россия обладает над нами военным превосходством

Силовые структуры

Великобританская газета Times недавно опубликовала доклад о качестве своих военных сил, параллельно сравнивая их с российской армией. Эксперты составили список преимуществ и недостатков российских военных сил, указывая на то, что Россия имеет одну из сильнейших армий в мире.

В докладе была изложена информация о характеристиках армии РФ. По мнению экспертов, российская армия имеет существенное превосходство над Великобританией на поле боя. В военных силах РФ развиты технологии цифровой атаки, огневой мощи и уделено сильно внимание пропаганде путинского государства.

Также в опубликованном материале, который позже смогли посмотреть журналисты, имеется информация о качестве ракетных установок. В докладе ясно прописано, что российские ПВО гораздо мощнее британских систем. За счет высокой мощности пусковых технологий у Путина появляются дополнительные возможности - отмечается в докладе Times.

В докладе отражаются моменты различия британских и российских армий с целью догнать Россию по качеству военных сил. Это также доказывается тем, что в опубликованном докладе имеется пометка «конфиденциально».

Также в тексте документа отмечается, что российская армия имеет в своем арсенале большое количество тактических решений и стратегий ведения боя. Помимо этого, Россия развивает хакерские взломы и радиоэлектронные методы подавления атак. Имея такие технологии, российские военные силы могут при помощи GPS совершить атаку на врагов и сбить беспилотные системы.

В докладе упоминается отношение правительства к социальным сетям. Российским солдатам запрещается во время учений использовать мобильные телефоны. Такое решение вполне очевидно, поскольку каждая страна хочется обеспечить себе должную защиту информации.

Эксперты выделили несколько особенностей российской армии, которые были отражены на основе боевых действий в конфликте с Украиной.

Также в докладе указано, что британские военные силы должны научиться:

  • применять специальное устройство для распознавания снайперов;
  • использовать отвлекающие маневры беспилотных технологий;
  • уметь сеять панику среди вражеских солдат при помощи хакерских взломов;
  • применять ложные радиосигналы с целью заблуждения противников;
  • использовать устройства перехвата разговоров.

По мнению военных экспертов, участвовавших в написании доклада, делается вывод, что Россия тестировала новые тактики ведения боя и использовала запрещенное оружие.

Таким образом, доклад освещает превосходство Российской армии перед натовским вооружением, поскольку большая часть военной мощи Британии относится к НАТО. За счет большого вклада в развитие технологий и улучшения военных сил Россия может уверенно конкурировать с армией Запада.

 

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