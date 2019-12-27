Контрактная служба в других странах

Использование системы контрактной службы в армии считается настоящей привилегией как для государства, так и для граждан. Эксперты разобрали контрактные условия служащих в разных странах мира для сравнения с российской практикой.

Служба по контракту предполагает профессиональную службу солдата за заработную плату. В Европе и США очень приветствуется подобный формат, поэтому привлекательность военной службы по контракту растет для молодежи.

США

В начале 70-х годов прошлого века Соединенные Штаты полностью перешли на контрактную систему службы в армии. Любой желающий гражданин США в возрасте от 17 до 42 лет имеет право поступить на военную службу по контракту. Попасть в ряды американской армии могут также владельцы грин-карт.

Срок действия контракта, как правило, не превышает 6 лет, в среднем молодые люди заключают контрактные отношения с военными силами США на 3-4 года. После подписания контракта в силу вступает бонусная программа: каждый год военный служащий получает 10 тысяч долларов. При этом минимальный срок службы - 2 года.

Оплата денежного вознаграждения равномерно распределена на целый год. Эксперты выяснили, что рядовой армии США получает примерно 1300 долларов ежемесячно, капрал - 1800, сержант - 2000 долларов. Если служащий имеет семью, то государство выплачивает дополнительные дотации в размере 1000 долларов.

К сожалению, для владельцев грин-карт существуют ограничения - служить можно только в мотострелковых подразделениях. При этом, поступить на службу в элитные войска уже не получится.

Также американская армия предусматривает выплату бонусов:

компенсация за отказ от питания, аренду жилья;

участие в военных действиях;

прохождение службы в особо опасных местах;

Военные силы поощряют даже нахождение солдата вдали от семьи. Таким образом, служащий имеет целый пакет привилегий, позволяющий комфортно проходить военную службу армии Штатов.

Франция

У правительства Франции есть отдельное контрактное подразделение для служащих - французский Иностранный легион. Он позволяет поступить на службы всем желающим гражданам из разных стран.

Попасть на службу в легион могут все желающие мужчины в возрасте от 17 до 40 лет. Главное правило - поступление на основе легального пребывания в стране. Первым делом кандидаты обращаются в вербовочный центр для зачисления в легион. После этого людей отправляют на военную базу для прохождения тестирования по результатам которого человек поступает на службу.

Тестирование состоит из трех этапов: психологическое, физическое и медицинское испытание. Первый этап, наиболее значимый, поскольку во время него отсеивается наибольшее количество кандидатов. Специалисты-психологи спрашивают про причины поступления в легион, а также жизненную цель человека.

Поступив на службу, солдаты получают заработную плату. Служащий на первых этапах получает чуть больше 1000 евро ежемесячно. Максимальный оклад не может превышать 8 тысяч евро в месяц - сообщают эксперты. За боевые награды также полагается вознаграждение в размерах от 500 до 300 евро.

Таким образом, контрактная служба во Франции и США имеют большой спектр льгот и привилегий. Это выгодное предложение для развития человека в профессиональном плане и увеличение запасов армии для государства.

Фото: vanwertalumni.com