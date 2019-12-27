Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Контрактная служба в других странах

Силовые структуры

Использование системы контрактной службы в армии считается настоящей привилегией как для государства, так и для граждан. Эксперты разобрали контрактные условия служащих в разных странах мира для сравнения с российской практикой.

Служба по контракту предполагает профессиональную службу солдата за заработную плату. В Европе и США очень приветствуется подобный формат, поэтому привлекательность военной службы по контракту растет для молодежи.

США 

В начале 70-х годов прошлого века Соединенные Штаты полностью перешли на контрактную систему службы в армии. Любой желающий гражданин США в возрасте от 17 до 42 лет имеет право поступить на военную службу по контракту. Попасть в ряды американской армии могут также владельцы грин-карт.

Срок действия контракта, как правило, не превышает 6 лет, в среднем молодые люди заключают контрактные отношения с военными силами США на 3-4 года. После подписания контракта в силу вступает бонусная программа: каждый год военный служащий получает 10 тысяч долларов. При этом минимальный срок службы - 2 года.

Оплата денежного вознаграждения равномерно распределена на целый год. Эксперты выяснили, что рядовой армии США получает примерно 1300 долларов ежемесячно, капрал - 1800, сержант - 2000 долларов. Если служащий имеет семью, то государство выплачивает дополнительные дотации в размере 1000 долларов.

К сожалению, для владельцев грин-карт существуют ограничения - служить можно только в мотострелковых подразделениях. При этом, поступить на службу в элитные войска уже не получится.

Также американская армия предусматривает выплату бонусов:

  • компенсация за отказ от питания, аренду жилья;
  • участие в военных действиях;
  • прохождение службы в особо опасных местах;

Военные силы поощряют даже нахождение солдата вдали от семьи. Таким образом, служащий имеет целый пакет привилегий, позволяющий комфортно проходить военную службу армии Штатов.

Франция

У правительства Франции есть отдельное контрактное подразделение для служащих - французский Иностранный легион. Он позволяет поступить на службы всем желающим гражданам из разных стран.

Попасть на службу в легион могут все желающие мужчины в возрасте от 17 до 40 лет. Главное правило - поступление на основе легального пребывания в стране. Первым делом кандидаты обращаются в вербовочный центр для зачисления в легион. После этого людей отправляют на военную базу для прохождения тестирования по результатам которого человек поступает на службу.

Тестирование состоит из трех этапов: психологическое, физическое и медицинское испытание. Первый этап, наиболее значимый, поскольку во время него отсеивается наибольшее количество кандидатов. Специалисты-психологи спрашивают про причины поступления в легион, а также жизненную цель человека.

Поступив на службу, солдаты получают заработную плату. Служащий на первых этапах получает чуть больше 1000 евро ежемесячно. Максимальный оклад не может превышать 8 тысяч евро в месяц - сообщают эксперты. За боевые награды также полагается вознаграждение в размерах от 500 до 300 евро.

Таким образом, контрактная служба во Франции и США имеют большой спектр льгот и привилегий. Это выгодное предложение для развития человека в профессиональном плане и увеличение запасов армии для государства.

Фото: vanwertalumni.com

Актуальная аналитика
Силовые структуры
Контрактная служба в других странах
Православие
Русская Православная Церковь вносит изменения в правила крещения
Путешествия
Как празднуют Новый год в разных странах
Новости Все >
Гастроэнтеролог рассказала, кому салат "Оливье" противопоказан
В российском атомном флоте появятся пять новых ледоколов
Продажи контрафактного алкоголя в Сети превысили 2,5 млрд рублей
Егоров покинул пост главы департамента судей РФС
Определены дата и место похорон Галины Волчек
В Петербурге таксист потребовал у пассажирки оплату "натурой"
Матч КХЛ "Барыс" - "Динамо" в Нур-Султане начнется с минуты молчания
Жители Петербурга устроили акцию против творчества Сергея Шнурова
Отель отказался заселять десятки российских туристов без переплаты
Фигурист Кацалапов готов выступать без флага России
Последние материалы
Определены дата и место похорон Галины Волчек
В Петербурге таксист потребовал у пассажирки оплату "натурой"
Матч КХЛ "Барыс" - "Динамо" в Нур-Султане начнется с минуты молчания
Жители Петербурга устроили акцию против творчества Сергея Шнурова
Отель отказался заселять десятки российских туристов без переплаты
Фигурист Кацалапов готов выступать без флага России
Россия считает закономерным снятие эмбарго на поставки оружия Ирану
Трамп ищет замену госсекретарю Помпео
Русская Православная Церковь вносит изменения в правила крещения
Сборная десятилетия РПЛ: иностранцев больше, чем русских футболистов
Популярное
Криминал
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки

Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.

СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Новости Грозного
Рамзан Кадыров резко высказался о законе против насилия в семье
Соломон Соловьев Гадкие утята Вселенной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Петербужцы поедут встречать Новый год в Финляндию и страны Балтии
Лавров: Россия не желает возвращаться в "Большую восьмерку"
Лавров: Россия не желает возвращаться в "Большую восьмерку"
Военные России и США сошлись в рукопашной схватке в Сирии
"Я жалею, что нет Советского Союза": о чем говорили на пресс-конференции Путина
Лавров: Россия не желает возвращаться в «большую восьмерку»
Рамзан Кадыров резко высказался о законе против насилия в семье
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
Открытое письмо Константину Затулину
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
Тысячам россиян в 2019 году ПФР отказал в назначении страховой пенсии
Тысячам россиян в 2019 году ПФР отказал в назначении страховой пенсии
Рамзан Кадыров резко высказался о законе против насилия в семье
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Рамзан Кадыров резко высказался о законе против насилия в семье
"Я жалею, что нет Советского Союза": о чем говорили на пресс-конференции Путина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ