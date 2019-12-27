Чем для России опасно сокращение военных расходов

Стокгольмский международный институт несколько месяцев назад опубликовал доклад о расходах стран на поддержание военных сил. Россия вылетает из ТОП-5 стран по количеству расходов на армию. Тем не менее российские военные силы демонстрируют существенное снижение затрат -бюджет сокращается уже третий год подряд.

Эксперты военного дела провели небольшой анализ на основе доклада СИПРИ. Первое зафиксированное исключение России из пятерки стран по оборонным расходам - 2006 год. За последние 2 года расходы на военные силы умеренно снижаются. При этом оборонный бюджет составляет чуть больше 61 млрд. долларов. Таким образом, в рейтинге Россия опустилась на шестое место.

В первую тройку стран вошли США, Китай, и Саудовская Аравия. На четвертом месте располагается Индия, а замыкает пятерку - Франция.

На указанную пятерку государств приходится 60% мировых расходов на армию. Стоит отметить, что суммарные расходы всех членов НАТО составляют 53%.

Сокращение расходов связано со стратегическим решением правительства. Дело в том, что Россия в период с 2010 по 2015 год увеличивала бюджет в среднем на 3,5% ежегодно. Однако, сокращение расходов, по мнению авторов доклада, может быть связано с погашением государственного долга.

Несмотря на снижение российских расходов на армию, мировой объем затрат на военные силы растет. Показатель достиг рекордной цифры в 1822 млрд. долларов.

Снижение расходов России также связано с увеличением военного ассигнования американских военных сил - рост составил почти 5% с 2010 года. Китай же наращивал военные расходы до 250 млрд. долларов.

По мнению экспертов, российское правительство еще в процессе перевооружения армии. Проблема в том, что сейчас в России обрабатываются новые системы ведения боя, в том числе испытания ракеты «Циркон» и подводного беспилотного устройства «Посейдон».

Снижение расходов отражается и в небольшой покупке партии танков Т-14, которые используются на тестовых площадках. Массовую же покупку таких машин скорее всего отодвинут на определенный срок. Тем не менее, военные силы России пока имеют в распоряжении танки Т-90 и Т-72Б.

Основные статьи расходов на дальнейшее перевооружение армии базируются на программах развития вооружений. Они реализуются в две этапа: до 2020 и 2027 года.

Эксперты также отмечают, что снижение расходов не повредит качество военных сил, поскольку Россия основывается на принципе «оборонной достаточности. Это означает, что государство имеет уникальное вооружение, позволяющее защитить страну от любых вторжений. Другими словами, такие технологии не подвергаются сдерживанию.

Тем не менее, Россия остается лучшей по наличию современных систем ПВО по всей стране. Такой подход позволяет защитить территорию страны от воздушных, космических и водных атак.

Фото: u-f.ru