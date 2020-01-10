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Автор Елена Орлова

Вот как чествуют погибших на войне в других странах

Силовые структуры

День Памяти существует во многих странах, как дань и почтение воинам, защищавшим свой народ. Традиции почитания тех, кто погиб на военной службе, можно увидеть в разных странах мира.

США

День памяти является американским праздником, возникшим после гражданской войны. В 1868 году День памяти был официально объявлен 30 мая. Целью Дня памяти Америки является сохранение, украшение и почитание могил тех, кто погиб, защищая свою страну в любой войне.

Канада

Канада использует ярко-красный цветок мака в День памяти, который выпадает на 11 ноября. Первоначально этот день назывался Днем перемирия, поскольку он ознаменовал окончательный договор Первой мировой войны в 1918 году. Традиция красного мака берет начало из строк поэта Джона Маккрея, который написал стихотворение «На полях Фландрии» во время Первой мировой войны после похорон товарищей по войне в Бельгии.

Канадцы иногда называют День памяти днем ​​мака. Венки из маков возлагают на военные могилы, в том числе на могилу Неизвестного солдата Канады в Оттаве. Нация соблюдает две минуты молчания в 11 часов утра (время подписания договора), чтобы почтить память погибших.

Англия

Великобритания и большинство союзных стран также чтят своих военных героев в День перемирия, 11 ноября. Они приняли традицию красного мака как символ крови, пролитой на поле битвы. Многие граждане носят настоящий или искусственный мак, в том числе и королевская семья. Граждане также размещают лепестки красного мака в общественных фонтанах, например на Трафальгарской площади в Лондоне. В 11 часов утра весь народ соблюдает две минуты молчания.

Австралия и Новая Зеландия

Эти страны ежегодно чтят память своих военных 25 апреля, известную как День АНЗАК. АНЗАК - это Австралийский и Новозеландский армейский корпус, корпус объединенных сил, выступавший в Первой мировой войне. 25 апреля 1915 года был первым днем, когда силы АНЗАК увидели военные действия во время Первой мировой войны. Они сражались с османскими турками в современной Турция.

Австралия и Новая Зеландия празднуют День АНЗАК с поминальными службами рано утром. Позже в этот день в австралийском военном мемориале проходят парады, национальная минута молчания и церемония возложения венков.

Турция

Турция празднует День мученичества 18 марта, в годовщину их военно-морской победы над войсками союзников из Англии и Франции во время Первой мировой войны. Победа Турции в кампании Дарданеллы была одной из их величайших побед. Сегодня этот праздник посвящен памяти всех турецких мучеников, в том числе 86 000 погибших, защищавших свои берега от вторжения АНЗАК.

Франция

Франция празднует День Победы во Второй мировой войне 8 мая, в день, когда Шарль де Голль объявил о завершении Второй мировой войны во Франции в 1945 году. В этот день по всей Франции прозвенели церковные колокола, чтобы отпраздновать эту новость. Каждый год 8 мая граждане Франции посещают церковные службы или парады в честь освобождения Франции от немецко-фашистских захватчиков. Выжившие ветераны максимально приглашаются к участию.

Южная Корея

День памяти в Южной Корее 6 июня. В июне 1950 года началась война в Корее. Семьи возлагают цветы на могилы погибших во времена войны. Также является традицией выставлять флаг Южной Кореи на входной двери домов, которые потеряли военнослужащего. Нация соблюдает минуту молчания в 10 часов утра.

Фото: news.belora.info

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