Самые смертоносные битвы двадцатого века

ХХ век стал свидетелем одних из самых страшных военных бедствий в истории во время двух мировых войн и других конфликтов. Вот самые смертоносных сражений в 20-м веке на основе зарегистрированных жертв.

Сталинградская битва

В ходе Сталинградской битвы погибли примерно два миллиона человек. Битва стала одной из самых страшных военных катастроф за столетие.

Немцы были удивлены численностью войск Красной армии под Сталинградом (ныне Волгоград), когда Советский Союз разместил более миллиона солдат в операции «Уран», чтобы помешать немецкой армии войти внутрь города.

Число погибших в Сталинграде было огромным - около 850 000 солдат захватчиков были убиты, пропали без вести или ранены в бою, СССР потерял более миллиона солдат. Большинство гражданских лиц, проживающих в городе, также погибли во время боя.

Битва за Москву

Битва за Москву под кодовым названием «Операция Тайфун», проведенная немцами, произошла во время Второй мировой войны и привела к гибели около 1,6 миллиона человек.

Битва, начавшаяся в октябре 1941 года, была в значительной степени оборонительной попыткой Советского Союза против нападения Германии на Москву. Красная Армия контратаковала немцев, чтобы они могли уйти из Москвы после прекращения наступления.

Битва закончилась в январе 1942 года, в результате чего потери в Германии составили от 174 000 до 400 000 человек, а в Красной Армии - от 650 000 до 1,2 миллиона. Оборона Москвы ознаменовала успех советского сопротивления против сил Германии и оперативный и тактический провал для немцев.

Битва на Сомме

Битва на Сомме, также известная как наступление на Сомме, привела к гибели более 1,2 миллиона человек как в Британо-Французской империи, так и в Германской империи. Битва проходила с июля по ноябрь 1918 года у реки Сомма во Франции, это был один из крупнейших конфликтов Первой мировой войны.

Битва на Сомме остается одной из самых кровопролитных битв в истории, в результате которой в первый же день сражения в британской армии погибло около 57 000 человек, что объясняется неопытностью и неоднородной подготовкой британских солдат.

Около 420 000 солдат британских войск и сил Содружества погибли, были ранены или пропали без вести во время боя, в то время как потери французов составили более 204 000 человек. С другой стороны, Германия понесла около 680 000 жертв. Союзные войска захватили полосу земли шириной всего 20 миль и длиной 6 миль от немецкого владения за счет огромного числа жертв.

Фото: news.21.by