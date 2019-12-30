Интересные факты о древнеримской армии. Единицы и уровни

Начало формирования Римской армии было датировано 753 годом до нашей эры. Армия просуществовала до 1453 года - более 2000 лет. В течение этого периода она претерпела многочисленные изменения в организации композиции, оборудования, тактики и многого другого. Вот несколько интересных фактов о древнеримской армии.

Римская армия была разделена на единицы, называемые легионами

Легион был крупнейшим подразделением римской армии. Термин легион происходит от латинского слова legio, что означает призыв или сбор. Легион превратился из примерно 3000 человек в более чем 5200 человек в Римской империи. Легион был разделен на когорты из примерно 500 человек. Когорта состояла из центурий. Центурия первоначально состояла из ста солдат. Однако позже в этом подразделении содержалось от 60 до 80 солдат.

Контуберний был самой маленькой единицей в римском легионе. Его солдаты жили в одной палатке во время похода или в одной комнате в казарме.

До середины 1-го века нашей эры легион состоял из 10 когорт. Позже это было изменено на девять когорт стандартного размера, каждая из которых насчитывала шесть центурий по 80 человек, причем первая когорта имела двойную силу, пять центурий двойной силы по 160 человек в каждой. Тем не менее, к 4-му веку нашей эры, легион был гораздо меньшим отрядом, примерно от 1000 до 1500 человек; но их было больше.

Армия развилась от системы в несколько уровней к постоянной профессиональной армии

Ранняя римская армия (500 г. до н.э. до 300 г. до н.э.) была основана на ежегодном налоге. Война в это время в основном включала мелкие грабежи.

В период средней республики (300 г. до н.э. - 88 г. до н.э.) римляне поддерживали систему сборов, но приняли манипуляционную организацию для своих легионов.

В период поздней республики (от 88 до 30 лет до н.э.) все больше призывников становились добровольцами, подписавшимися на 16-летний срок.

В Римской Империи (30 г. до н.э. - 284 г. н.э.) система, основанная на призывной службе, была полностью заменена постоянной профессиональной армией, состоящей в основном из добровольцев, отбывающих стандартные 20-летние сроки в дополнение к военнослужащим с 5-летним сроком, находящимся в резерве. Однако многие отбывали от 30 до 40 лет на действительной службе.

Поздняя римская армия (284 - 476 гг.) Вернулась к регулярному ежегодному призыву граждан. Она также начала принимать большое количество неграждан-добровольцев-варваров. Однако солдаты оставались 25-летними профессионалами, и система краткосрочных сборов не была возвращена.

Фото: glavtema.ru